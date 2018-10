Super versatile e facilmente gestibile, il taglio scalato torna alla ribalta. In una versione classica o rockabilly. Con l'aiuto degli esperti, vi spieghiamo come trovare quello giusto

Volumi, riga in mezzo e frangia sono gli ingredienti perfetti per il taglio capelli scalati. Che torna in primo piano, complici le sfilate dei grandi couturier. Da Valentino a Chanel, tutti gli stilisti hanno portato in passerella haircut medi spesso eccentrici, che non passano inosservati.

Abbiamo chiesto a Tommaso Incamicia di My Place Hair Studio come scegliere il taglio giusto.



Volete scoprire come trovare il taglio che fa per voi? Seguite i nostri consigli!

Scalato dal mood anni Ottanta

Prima di tutto: un haircut facile da gestire. «Se è stato fatto bene il taglio e se avete i prodotti giusti - afferma l'hair stylist - potete "sistemarlo" anche con le mani». Risultato? Tempo per lo styling dimezzato.

Taglio scalato: come scegliere quello giusto

La domanda classica che più volte avete fatto al vostro parrucchiere: come facciamo a trovare l'hair cut migliore per noi? «Dipende dalla materia dei capelli, dalla lunghezza e, soprattutto dalla forma del viso e del corpo - sostiene Incamicia-. Da questo mix di valutazioni, l’esperto potrà valutare il taglio scalato giusto voi». Insomma: affidatevi al parrucchiere di fiducia.

Taglio scalato con i capelli ricci

Chiome molto mosse o ricce? «Meglio lasciar perdere il taglio scalato corto perché, a differenza dei capelli lisci o medio lisci, sarebbe impossibile conservare la forma giusta».

Taglio scalato: non un'unica versione

Un vantaggio non da poco: dello stesso taglio si possono avere più versioni. Tradotto: se siete stanche della prima, passate alla seconda. «Per esempio, se scalate molto le chiome sul davanti ma una sera avete voglia di un capello più corto, basta fare una coda o uno chignon lasciando libera la frangia che darà un bellissimo effetto di short hairtcut». Parola di esperto.

La frangia: un must

Archiviata la stagione del ciuffo laterale, la frangia è protagonista di tutti i tagli medi, incluso lo scalato. Provate quella più lunga, se non avete una fronte bassa.

Capelli scalati: come giocare con il colore

Un altro plus di questo taglio: vi permette di divertirvi con i colori in tutti i modi. Per esempio, «potete valorizzare il capello scalato evidenziando la forma con un gioco di chiari/scuri laddove serve "aprire" o "chiudere la testa" per enfatizzare la scalatura che è stata fatta», conclude l'esperto.





Obiettivo volume

Optate per lo scalato, soprattutto quando i vostri capelli sono sottili e privi di volume. Per realizzare questo taglio, infatti, alcune ciocche sono tagliate più corte di altre per apportare movimento e dare l'impressione di un volume naturale, evitando demarcazioni o stacchi netti.

Con la riga in mezzo

Un must, proprio come la frangia. Indecise se fare la riga in mezzo? Guardate prima di tutto se i vostri capelli si separano naturalmente: è meglio non andare contro la tendenza naturale delle chiome. «Se c’è una ciocca ribelle che vi obbliga a tenere i capelli di lato, tanto vale seguire questo movimento», dicono gli esperti di Jean Louis David.

Capelli scalati con frangia XXL

Può trasformarsi nella carta vincente del vostro stile. «Si adatta a quasi tutte le forme del viso - affermano gli hair stylist di Jean Louis David - tranne a chi ha la fronte bassa perché potrebbe rimpiccolire troppo il viso. Se avete il volto allungato, invece, questa frangia è la scelta migliore perché lo riequilibra. Infine, portatela liscia o bombata se avete i capelli lisci, piena se li avete fini o sfilata per alleggerire il taglio».

Scalato corto: il taglio rock

Infine, un ottimo motivo per tagliarli corti, se li avete lisci: con una buona scalatura, il capello non apparirà più piatto e, con un buon uso dei prodotti di styling, potrà essere pettinato in modi molto diversi, a seconda del mood.

