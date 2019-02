Raffinato e bellissimo colore: l'esperta consiglia come scegliere la nuance di rosso perfetta se volete cambiare la vostra chioma

È uno dei colori della stagione, ricco di mille sfumature e senza dubbio affascinante: le amanti del rosso sono pienamente accontentate questa stagione in cui la tonalità del vino dà il meglio di sè. Ramato, mogano fino ad arrivare al burgundy e al vinaccia sono perfetti per le chiome d’autunno e d’inverno. Ma come sceglierli? Abbiamo chiesto a Monica, Top Technician di Gum Milano, i consigli da tenere a mente per non sbagliare tonalità.



50 sfumature di rosso



Trend di stagione è vero, ma con un “ma” come precisa l’esperta: “I rossi e i ramati sono ideali per chi ha un’incarnato molto chiaro, quasi porcellanato, o ha presenza di lentiggini. Per questo sono nuance che consigliamo a queste tipologie di persone” spiega Monica che aggiunge come sulle pelle olivastre, scure e abbronzate queste particolari nuance non risaltano appieno e non danno il meglio di sé. Non solo, ma sono perfette sulle medie lunghezze: “Il capello medio oppure lungo le enfatizza maggiormente così che il risultato sia il più naturale possibile”.

Discorso differente è invece il capello corto che può osare anche nuance più forti e decise, a volte addirittura anche fluo, per un risultato grafico e di grande impatto. Ma quali sono i colori maggiormente richiesti? “I rossi caldi, quelli che hanno dei riflessi che tendono al ramato proprio per il loro effetto di naturalezza che le donne ricercano. I rossi mogano sono già più difficili da gestire e perdono un po’ di disinvoltura” continua Monica.

Da non dimenticare è poi il mantenimento: “Le tonalità sia rosse sia ramate infatti hanno il difetto di opacizzarsi velocemente, per questo necessitano di un costante mantenimento, ovvero il colore dev’essere ripreso molto spesso” spiega l’esperta che punta l’attenzione anche sull’idratazione, fondamentale quando il capello è sottoposto a una colorazione: “Il fusto infatti tende a sfibrarsi, per questo è necessaria un’azione ristrutturante e di mantenimento sia a casa sia in salone”.

Mille sfumature di chiome rosse Alberta Ferretti

Philip Lim

Ann Demeulemeester



Boss

Coach

Coach



Etro

Philosophy

Boss





Sacai

fullscreen ...

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo