Sognate onde perfette? Ecco 10 prodotti must have e tutti i consigli per prendervi cura dei capelli ricci, anche d'estate

Una chioma riccia, voluminosa e morbida al tatto è un passe-partout per non passare mai inosservate.

Purtroppo però i capelli ricci necessitano di cure specifiche, sopratutto durante la stagione esitiva.

I capelli ricci infatti, se non adeguatamente curati, possono apparire sfibrati, secchi e piuttosto crespi, soprattutto se esposti al calore del sole e all'acqua salata.

Per questo bisogna puntare tutto sull'idratazione con l'aiuto di prodotti specifici, impacchi e maschere ristrutturanti.

La giusta quantità di idratazione, infatti, mantiene la chioma morbida al tatto, e rivela un riccio perfettamente definito nella sua forma, anche nei mesi più torridi dell'anno.



Continuate a leggere e scoprite i migliori prodotti per curare i capelli ricci d'estate, selezionati per voi da Grazia.it







Un’esclusiva travel bag che comprende 4 prodotti essenziali per capelli, perfetti per l’estate. Questa linea è tutto quello di cui si ha bisogno per combattere gli effetti di sole, mare e cloro e tutto ciò che può arrecare danno al capello.

Un latte idratante che dona definizione a capelli mossi o ricci, districandoli e facilitandone lo styling. Con effetto anti-umidità e protezione dal calore.

Potenzia il volume e dai forma ai tuoi ricci con questa mousse creatrice di ricci che definisce la forma di ogni singola onda e controlla l'effetto crespo.

Uno spray districante senza risciacquo che protegge i capelli dalle rotture, dal calore dell’asciugatura e dall’esposizione ai raggi UV, eliminando il crespo ed aggiungendo idratazione, resistenza e lucentezza.



Questo pettine afro è realizzato in legno di frassino certificato 100% FSC® e fatta a mano in Italia. La dentatura larga è ideale per strecciare capelli molto ricci, ricci o mossi.

Grazie alla formulazione a base di mica perlescente, questa Crema Disciplinante è l’alleato indispensabile per modellare i capelli e donare lucentezza, oltre a definire lo stile dei capelli ricci fino alle punte.

Questo trattamento intensivo per i capelli ricci nutre in profondità e agisce in un solo minuto per una chioma luminosa e onde morbide e protette. Da utilizzare 2-3 volte a settimana.

Una crema che definisce i ricci mentre nutre i capelli e ne contrasta il crespo. La sua formula super idratante contiene aminoacidi ed estratti botanici che conferiscono al capello morbidezza, lucentezza, e definizione a ricci e onde.

Un balsamo spray sciogli nodi che non necessita risciacquo. Può essere utilizzato sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti come prodotto styling, perché nutre i capelli evitando l'effetto crespo. Contiene altissime quantità di ingredienti biologici (66,90%).

Una crema modellante per ricci perfetti. Definisce e disciplina i capelli ricci e sconfigge l’effetto crespo intensificandone la texture naturale. Dona forma, morbidezza e brillantezza più a lungo.

Credits Ph: Simona Rottondi



Credis Ph: Mondadori Photo