Dal maschile al femminile: la rasatura piace anche alle donne e scopre il suo lato più aggraziato

Corti sempre più corti, a pochi pochissimi centimetri dallo scalpo, fino ad arrivare alla misura estrema, la rasatura. Le donne riscoprono il loro lato da Soldato Jane (ricordate Demi Moore in questa pellicola del 1997?). Alcuni possono trovarla una scelta insolita eppure quest’inverno sulle passerelle le teste rasate, o estremamente corte, sono state parecchie.

L’ABC sulla rasatura

Partiamo dalla considerazione che non è un taglio facilissimo, per questo come consigliano molti hair stylist la forma del viso, ma anche della testa stessa, è importante.

Benché sia molto pratico infatti tendenzialmente gli esperti consigliano la rasatura su un viso regolare, dalla forma morbida e non troppo spigolosa perché questo taglio estremo tende a irrigidire molto i lineamenti.

Da non sottovalutare anche il fatto che, se da un lato la testa rasata è molto pratica nel quotidiano è però impegnativa a livello di manutenzione: se infatti si vuole l’effetto “a pelle”, vuol dire rasare tutte le settimane, un po’ meno frequente la rasatura di pochi millimetri.

Rasatura, trend dalle passerelle Dolce&Gabbana

Calcaterra

House of Holland



Lutz Huelle

Simonetta Ravizza

Hellessy



Ann Demeulemeester

Iceberg

Natasha Zinko



MSGM

Saint Laurent

Inoltre, attenzione allo strumento che si sceglie e a come lo si usa: rasarsi infatti non è proprio così semplice, proprio perché si deve seguire la forma del cranio, cosa difficile se lo si fa da sole a casa, per questo è meglio affidarsi agli esperti che, rasoio elettrico alla mano, personalizzano il risultato così da averlo su misura.

Un dettaglio da tenere a mente è invece quello della detersione e dell’idratazione: in questo caso, infatti, bisognerà concentrarsi sulla cute scegliendo prodotti delicati e idratanti così che non si secchi, in modo particolare in inverno.

Viceversa, in estate la necessità è quella di proteggere la zona dal sole, quindi diventa fondamentale l’applicazione della crema solare anche sulla testa, perché molto esposta e soprattutto estremamente delicata.