Tra le tecniche anti caldo c'è quella di raccogliere i capelli. Come? Ecco alcune idee da copiare durante l'estate

Il caldo non è un grande alleato dei capelli, questo lo sappiamo. E oltre a proteggerli con prodotti di styling ad hoc è necessario mantenerli in ordine anche quando fuori si sfiorano i 40°.

Dalle passerelle gli spunti non mancano e i più gettonati per questa estate sono sicuramente due evergreen: la coda e la treccia in tutte le loro varianti possibili.

Coda

Possiamo dire che è il “livello 1” di ogni raccolto, non c’è niente di più facile di una semplicissima coda. Che però, nel corso delle ultime stagioni, è stata proposta in versione super chic.

Sulla passerella di Mary Katrantzou, ad esempio, si è vista quella bassa senza riga mentre Dries Van Noten l'ha scelta per esaltare la frangia.

È alta invece sia da Miu Miu, dimostrando quanto può essere la scelta vincente anche per le chiome super ricce, sia da Byblos. Il suo dettaglio? Coprire l’elastico arrotolandoci attorno una ciocca.

Cercate qualcosa in più? Seguite l’esempio di Antonio Marras: coda bassa con maxi onda in stile Fifites.

Bun



Alto o basso? Perfettamente in ordine o spettinato ad hoc? Tutte le alternative sono valide e altrettanto chic.

Chiara Boni opta per un raccolto laterale basso con riga centrale, Dion Lee invece punta sul classico chignon veloce, alto e spettinato, così come Elisabetta Franchi che lascia le punte libere di svolazzare tranquillamente.

Effetto semi-spettinato a regola d’arte invece da Fendi che punta sulla versione classica, alta e fissata con un sapiente gioco di pomate e gel ma con piccole ciocche e ciuffi in libertà. Una scelta ideale se hai la chioma lunga.

Trecce



Da quelle boxeur, grande ritorno della scorsa stagione, quest’anno le trecce si confermano come il modo migliore di raccogliere i capelli, come quelle di GCDS che partono dalla cima e si dividono in due code.

Ma l’evoluzione della treccia sono gli intrecci: da Anrealage il punto di partenza sono due codini intrecciati sulla nuca così come visto anche sulla passerella di Francesca Liberatore mentre da Heaven Giaia Xiong l’acconciatura è un elegante raccolto con trecce laterali.

Ma se volete mettervi alla prova, l’ispirazione giusta è quella di Issey Miyake che ha prima arrotolato su loro stesse le ciocche per poi fissarle con forcine.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori Photo