Le acconciature più belle e particolari con i capelli all'indietro, la tendenza da scoprire

I capelli all'indietro sono l'hairlook più di tendenza del momento. Amatissimi da star e influencer ma non solo, sono stati i protagonisti delle passerelle.

Abbiamo scelto le 7 acconciature più originali a cui ispirarsi, selezionandole per voi dalle capitali della moda.

Partitura laterale



Volete un'acconciatura cool e comoda per i vostri capelli lunghi? Utilizzate la cera per un effetto wet sulle lunghezze e realizzate una partitura laterale molto bassa, portando il ciuffo - lasciato dry e voluminoso - all'indietro di lato.



Eighties



Ormai dovreste saperlo, gli anni '80 ritornano sempre (o forse non ci hanno mai lasciato?). Per un look amarcord e di tendenza realizzate un raccolto con ciuffo a tutto volume cotonato e portato all'indietro.



Retro vibe



Lacca e cotonatura sono le parole chiave per realizzare questo raccolto morbido dal volume amplificato, con i capelli all'indietro.



Wavy



Avete i capelli mossi o ricci e volete provare i capelli all'indietro? Il segreto è la texture a effetto bagnato, scegliete una cera wet da applicare in abbondanza sulle radici.



Precious



Cercate un look davvero cool? Optate per un'acconciatura minimal e dal mood boyish. Realizzate una partitura laterale bassa e portate tutti i capelli all'indietro realizzando delle flat roots. Ingentilite questo look rigoroso con un fermaglio prezioso iper femminile.



Ponytail reloaded



Non la solita coda di cavallo! Realizzandola pettinando tutti i capelli all'indietro, lasciando la sezione centrale liscia, mentre le sezioni laterali saranno impreziosite da doppie trecce.



Futuristic



Il look ultra minimale è tutto giocato sui dettagli e sembra uscito da un film di fantascienza. Realizzate due partiture laterali e sovrapponete le ciocche centrali creando delle flat roots incrociate. L'acconciatura perfetta per rinnovare il vostro pixie cut.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Arwork by Elisa Costa