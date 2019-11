Non potete resistere al fascino dei capelli scuri? I capelli inky black sono il colore da provare nell'autunno inverno 2019-2020

Scurissimi, profondi e intensi. I capelli neri per l'autunno inverno 2019 2020 assumono la tonalità più scura possibile per rendersi protagonisti del beauty look, esaltando un fascino misterioso e contro-tendenza.

La tonalità su cui puntare se siete amanti dei capelli scurissimi si chiama inky black e si ispira al nero inchiostro.

Volete scoprire come portarla al meglio? Abbiamo selezionato per voi i migliori hairlook delle star con inky black hair, tutti dedicati a chi non ama le mezze misure e vuole puntare sui forti contrasti.

Rétro waves



Tutto il fascino delle acconciature eleganti della Old Hollywood. Camila Mendes, star di Riverdale, sceglie un'acconciatura a onde con fermaglio laterale luccicante.



Effortlessly chic

È questo lo stile più amato da Eva Green, con hairlook finto-casuali morbidi e affascinanti, come questa acconciatura laterale su un taglio medio alle spalle.



Aplomb



Un liscio impeccabile e geometrico per Jennifer Connelly che mette in risalto tutto il mistero da dark lady che conferisce la tinta nero inchiostro.



Natural



Liscio ma non troppo, con un movimento accennato sulle punte. È questo lo styling del momento, qui sfoggiato da Kendall Jenner.



Wet look



La trasformista Kim Kardashian valorizza al meglio i suoi capelli inky black con un effetto bagnato a onde.



Curly soft



Krysten Ritter ama da sempre i capelli nerissimi, qui in versione super elegante e ladylike, con morbidi boccoli.



Bob



I capelli inky black di Lucy Hale in versione carré, dalle punte pari e una texture super lucida.



Low ponytail



Se amate l'eleganza impeccabile provate questa coda di cavallo bassa con riga centrale sfoggiata da Vanessa Hudgens.



