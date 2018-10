L'umidità, l'effetto frizz e il mosso che fa capolino sono i vostri nemici giurati? Vi consigliamo i prodotti giusti per ottenere capelli lisci da sogno



Per chi non ha capelli lisci naturalmente, il tanto famigerato effetto "spaghetto" è quasi un miraggio irraggiungibile.

A remare contro il raggiungimento del sogno di avere capelli lisci perfetti concorrono fattori strutturali ed esterni.

La causa può essere la natura del vostro capello, un mosso poco definito o dei capelli particolarmente fini, o l'umidità, la colpevole del tanto temuto effetto crespo.

Lo styling diventa quindi uno step irrinunciabile a cui prestare particolare attenzione.

Scegliere prodotti performanti e i tool giusti vi permetterà di ottenere il liscio dei vostri sogni. A patto si seguire alcune regole base per mantenere i capelli in buona salute e limitare il più possibile l'effetto frizz.

1. No a trattamenti chimici troppo aggressivi

2. Non strofinate con forza i capelli

3. Fate regolarmente maschere e impacchi nutrienti

Ora non vi resta che scoprire i 5 tool e prodotti indispensabili per una piega liscia al top a prova di umidità.

Dalla linea in collaborazione con la celebrity hair stylist Kylee Heath, una lozione pre-piega per tenere sotto controllo l'effetto crespo e combattere l'elettrostaticità dei capelli senza rinunciare al volume.



Una spazzola piatta studiata appositamente per uno styling ultra liscio. Utilizzatela quotidianamente per districare i capelli e per dare un ultimo tocco di brillantezza al look.



Per tenere sotto controllo l'umidità e l'effetto crespo, una mist con protezione termica che dona idratazione e sigilla le punte, particolarmente indicata per i capelli sottili e sensibilizzati.



Una piastra per capelli a vapore e pro-cheratina ad altissima tecnologia. Ha una temperatura regolabile tra 140° e 210° ed è in grado di lisciare anche i capelli più ricci. Mantiene la naturale idratazione dei capelli e li protegge dai danni termici.



Il celebre hair stylist ha creato una propria linea di prodotti per lo styling, tra cui questa lacca multitasking di nuova generazione che dona volume, crea la giusta texture e mantiene la piega liscia a lungo senza lasciare residui o una sensazione di pesantezza.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa