Siete alla ricerca di un biondo facile da portare? I dirty blonde hair possono essere la soluzione che fa per voi



Sono i capelli biondi più trendy del momento e non solo perché di recente Bella Hadid ha dichiarato di essere tornata al suo colore naturale "dirty blonde", molto simile a quello della sorella Gigi Hadid. Un altro esempio celebre di capelli dirty blonde? Cara Delevingne.



I dirty blonde hair sono l'ideale se amate i capelli biondi ma temete l'alto mantenimento necessario per un biondo uniforme, vaniglia o platino. Fanno per voi anche se partite da una base castana perché l'effetto voluto nasce proprio dal contrasto chiaro-scuro, mantenendosi su una tonalità che può essere più o meno calda, dorata o tendente al cenere, a seconda della base di partenza.



Volete provare i capelli dirty blonde? Scoprite tutte le ispirazioni che abbiamo scelto per voi.

Dal biondo scuro al biondo chiaro



L'effetto sfumato parte da una base biondo scuro che si schiarisce via via in un mix di tonalità che arriva fino al biondo chiarissimo. Puntate su prodotti di haircare specifici per capelli biondi, con pigmenti viola anti-giallo.



Brunette & blonde



Un contrasto creato miscelando tonalità di biondo a tocchi di colore castani, da provare se il vostro biondo naturale non vi soddisfa e cercate un colore con più carattere.



Cenere



Un biondo "sporco" nella sua variante più fredda, da scegliere se partite da una base castana o bionda molto fredda. Giocate con i colpi di luce per dare luminosità alla chioma.



Dirty gold



Al contrario qui troviamo un esempio di dirty blonde scaldato dalle ciocche dorate che si amalgamano al biondo scuro. Da sfoggiare se avete un incarnato dal sottotono caldo.



Contrast



Più il colore risulterà ad alto contrasto e più i vostri capelli acquisteranno in voume e tridimensionalità per effetto ottico.



Hair contouring



Potete giocare con le ciocche più chiare per valorizzare i tratti del vostro viso, lasciando le schiariture più vicine al volto.



Wavy



La piega migliore per valorizzare questo colore di capelli è mossa, con un movimento naturale e ciocche ben definite e lucide, per mettere in risalto le variazioni di colore.



Credits Ph.: Unsplash