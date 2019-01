Svoltare sul biondo per dare movimento e luminosità alla propria chioma. Da Instagram, il Creamy Blonde e il Vanilla Chai sono le tonalità su cui puntare

Il primo ha oltre 53 mila risultati su Instagram, il secondo attorno ai 38 mila: il Creamy Blonde e il Vanilla Chai sono due tonalità di biondo che stanno conquistando Internet e non solo. Se infatti volete dare una svolta alla vostra chioma, queste sono le due nuance sulle quali puntare.





Creamy Blonde e Vanilla Chai, tonalità gourmand



Il Creamy Blonde è una tonalità che si ottiene mescolando nuance differenti, tra cui lo champagne e l’oro, ed è ideale per dare grande movimento alla chioma e per chi cerca luminosità.

Si parte da una base più scura per diventare via via sempre più chiaro, per questo è perfetto su quelle già bionde, calde o fredde o al massimo tendente al beige. Procedendo nell’applicazione ciocca per ciocca, è meglio scegliere questa tonalità sui capelli medio-lunghi così da dare grande risalto al gioco di sfumature. Sconsigliato quindi sui tagli più corti.

Il Vanilla Chai, invece, prende il nome dall’omonima bevanda invernale e nasce proprio su Instagram, sul profilo della colorist Amy McManus. Più complesso rispetto al Creamy, il Vanilla è un perfetto equilibrio tra biondo freddo e caldo, tra il vaniglia e il platino più chiaro della palette, quasi il ghiaccio. Si crea quindi applicando il colore soprattutto sulle punte e vicino alle radici ed è ideale sulle lunghezze medie, se poi sono leggermente messy il gioco è fatto!







