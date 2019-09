Volete sperimentare un nuovo look? Abbiamo selezionato i migliori tagli di capelli corti: trovate l'hair style che fa per voi!

Avete in programma di svoltare l'hair look? Leggete il nostro articolo, vi sarà utile.



Abbiamo selezionato alcuni dei tagli capelli corti più belli e di tendenza, tutti da copiare.

Siete ancora indecise? Pensate alla praticità e versatilità che solo uno taglio corto può regalarvi.

Ecco 11 haircut super consigliati: troverete facilmente quello adatto a voi!

Pixie cut

Minimal ma elegantissimo allo stesso tempo, noi lo adoriamo, specialmente quando abbinato a un biondo platino. Copiate il look dell'attrice Bo Martyn!

Effetto wet

Hairlook effetto bagnato per un taglio corto spostato sul davanti che si presta a mille modifiche.

Punk chic

Ispirazione punk per questo taglio corto scalato: è un buon test per capire se la frangia fa per voi!

Very short

Corti, anzi cortissimi, e con una mini frangia; è il look consigliato a chi ha i capelli lisci.

California Vibes

Se avete i capelli medi, provate a raccoglierli con una forcina lasciando fronte e nuca scoperte.

Sleek effect

Elegante ma anche molto comodo, questo look è ideale per chi ha i capelli medi o non molto corti. Per realizzarlo, basta usare un gel ad hoc.

Semiraccolto

Ancora indecise se tagliare o meno? Provate a raccogliere parzialmente i capelli per abituarvi a lasciare viso e fronte scoperti.

Romantic look

Molto femminile, il classico short bob per la sera si trasforma in un hair style molto pulito e arricchito da fermagli e accessori luminosi.

Undone

Il finish volutamente disordinato regala volume a questo semiraccolto consigliato a chi vuole optare per un bob corto.

Ciuffo over

Taglio corto riccio e leggermente scalato, rappresenta il look ideale per chi desidera avere la nuca completamente scoperta.

Ciuffo laterale

Haircut con delicate scalature: il focus è sul maxi ciuffo laterale enfatizzato da una lacca texturizzante.

Credit ph: Wella, GettyImages, Mondadoriphoto, Aldo Coppola, Mitù, Mondadoriphoto