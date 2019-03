Volete rinnovare il vostro taglio di capelli corto? Ecco 7 ispirazioni da provare per un pixie cut "alleggerito"



Perché puntare su un taglio di capelli corto e scalato? Per la sua versatilità e praticità.

Il pixie cut si alleggerisce nei volumi e diventa perfetto per mettere in primo piano i lineamenti del volto e slanciare la figura. Il vantaggio? Si tratta di un hairlook a basso mantenimento che non richiede uno styling troppo "precisino".

I nuovi capelli corti e scalati ora si portano in maniera easy e comfy, adattandosi al nostro stile di vita quotidiano. Vi proponiamo 7 tagli super cool da provare questa stagione.

Rosemary's baby



Il taglio super minimal, cortissimo e scalato, si ispira a quello che ha reso Mia Farrow un'icona beauty. La frangia baby mette il viso in primo piano e si adatta al meglio a tratti del viso delicati, ma con zigomi in evidenza.



Smooth



Il taglio corto scalato con frangia valorizza in particolar modo i visi più minuti, mettendo in evidenza lo sguardo. Il brushing dev'essere molto morbido e naturale, seguendo il movimento della natura del capello.



Wavy



Chi ha detto che il taglio corto è appannaggio delle chiome lisce? Questa stagione l'effetto mosso e scalato è di grande tendenza, lasciate perdere la piastra e assecondate la natura del vostro pixie cut wavy.



Asimmetrico



Un hairlook asimmetrico è l'ideale per dare maggiore armonia a tratti del viso non proprio regolari. Puntate su un ciuffo laterale scalato verso le punte e su una scalatura molto accentuata sulla nuca.



Edgy



Uno styling di grande carattere con i capelli scalati portati tutti in avanti a creare un maxi ciuffo, da sfoggiare in un colore di capelli strong come il platino.



Punk



Si ispira all'estetica punk il taglio di capelli cortissimo e, più che scalato, frastagliato, da portare con uno styling a effetto "scompigliato". Lavorate i capelli con una cera matte.



Londoner



Il nuovo pixie cut richiama i tagli di capelli dei bravi ragazzi londinesi degli anni '60 ma diventa più libero, dicendo addio all'aplomb perfetto.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa