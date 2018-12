Trovate la giusta ispirazione con le acconciature capelli in tinta Pantone Living Coral, il colore corallo del 2019

Pantone Living Coral è il colore dell'anno 2019, perché non sceglierlo anche per la tinta optando per un originale hairlook con capelli corallo?

Dal carattere femminile, vivace e gioioso, Living Coral - contraddistinto dal codice 16-1546 - è stato eletto dall'Istituto Pantone come colore must have per il nuovo anno, divenendo così una tendenza inarrestabile nel mondo del design, della moda e naturalmente anche in quello della bellezza.

Per questo motivo - come dimostrano i look da passerella e quelli dei Saloni più famosi - il capelli corallo 2019 saranno il top.

Proposti da Framesi - eccellenza italiana nel campo delle colorazioni per capelli - tra i trend capelli del momento, e visti in passerella alle sfilate Marc Jacobs e Annakiki Primavera Estate 2019, i capelli corallo sono assolutamente irresistibili.

Belli sui capelli lunghi, sono spettacolari anche sui tagli corti e medi e rendono al meglio in acconciature glam con intrecci e messe in piega mosse.

Trovate qui di seguito i tagli e le acconciature più belle in color corallo, ispirate al colore Pantone 2019 Living Coral.

Caschetto mosso con frangia a tendina in tinta corallo intenso.

Taglio scalato corallo neon in nuance sfumata, più chiara alle radici e più scura sulle lunghezze.

Acconciatura romantica su capelli corallo dalla tinta sfumata che vira al rosa confetto con accenti arancioni.

Il bob rosa sfuma nel corallo per un hairlook pop e glam con cui osare.

Capelli lunghi in nuance corallo pastello.

Hairlook rosa corallo con lunghezze movimentate e voluminose.

Longbob mosso in biondo corallo rosato.

Radici scure e lunghezze rosso corallo sfumate nel rosa corallo per un'hairlook di grande carattere.

I capelli castani alla radice acquisiscono sfumature caramello che virano al corallo candy sulle lunghezze.

Un balayage color corallo Pantone Living Coral per un'acconciatura super cool per il 2019.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Framesi - Pantone