Il caschetto lungo è uno dei tagli capelli più amati di sempre, e un grande trend capelli del 2020. Scopriamolo in tutte le sue versioni più belle

I capelli con il caschetto lungo, in tutte le sue varianti, sono uno degli haircut più di tendenza per il 2020. Con la sua lunghezza media, il long bob è il taglio perfetto per tutte le amanti dei tagli di capelli né troppo lunghi né troppo corti, ma allo stesso tempo versatili e cool.

Si tratta di un taglio ultra chic che sfiora le clavicole, facile da portare e da gestire: liscio, riccio, con frangia o riga laterale, il caschetto extra-long dona a tutti i tipi di visi e capelli ed è l'hairstyle ideale per valorizzare ogni stile. Continuate a leggere e scoprite tutti i tagli di capelli con il caschetto lungo da copiare ora!

80's Fever

Per dare nuova vita al classico caschetto lungo provate una piega anni Ottanta con volume sulla cute e fermagli laterali.

Riccio con Frangia

Il caschetto lungo non dona solo alle chiome lisce: provatelo con i capelli ricci e voluminosi e aggiungete una frangia spettinata per un look ultra contemporaneo.

Fresh & Classy

La declinazione più bon-ton del caschetto lungo è un classico che non possa mai di moda, con riga centrale e morbide onde sulle lunghezze.

A Tutto Riccio

Il caschetto lungo valorizza al massimo anche il riccio naturale, consentendo di ottenere il massimo del volume.

Wet Look

Avete voglia di cambiare look in modo poco invasivo? Basta una passata di gel sulle lunghezze per ottenere un bellissimo wet look.

Shag it up

Lo shag è un taglio medio e sfilato dallo spiccato carattere 70's. Abbinatelo alla frangia per indossare il caschetto più cool di stagione!

Holiday Babe

Volete dare al vostro caschetto lungo un look beachy? Basterà indossare una riga laterale molto pronunciata e aggiungere un dettaglio floreale.

Runaway Ready

Il caschetto lungo più amato di sempre? Riga centrale e lunghezze leggermente mosse.

Credits Ph: Mondadori Photo