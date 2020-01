Il biondo caldo è il colore di tendenza per l'inverno. Scopriamo insieme i punti di forza di questa nuance e come indossarla

Da sempre i capelli biondi sono tra i più amati, in qualsiasi stagione dell'anno. Il motivo è semplice: il biondo regala luce al volto e poi, scegliendo la tonalità giusta, riesce ad abbinarsi benissimo a qualsiasi carnagione. Le variabili sono davvero molte, ma il colore che in questo periodo sembra essere il più gettonato è il warm blonde, il biondo dalle sfumature calde che fa contrasto con le temperature fredde dell'inverno.

Cos'è il warm blonde

È la tonalità radiosa amata dalle surfiste californiane che, in alcuni, casi può virare verso il rosso tiziano. Chiaro e caldo, può illuminare un biondo scuro o addirittura essere realizzato sui capelli castani - nella variante più chiara - tramite la tecnica del balayage.

Credit ph: Wella

A chi dona il warm blonde

Questo biondo caldo è più facile da indossare se la base è chiara - rosso, biondo scuro o castano chiaro - mentre sui capelli scuri non è particolarmente consigliato. Chi ha i capelli castani, deve passare necessariamente attraverso la decolorazione prima di ottenere il warm blonde (niente di impossibile: anche in questo caso l'effetto è wow!)

Credit ph: GettyImages

Qualche consiglio sulla sfumatura da scegliere

Se avete la carnagione dorata e gli occhi verdi, potete optare per una sfumatura leggermente più ramata, o più dorata se le iridi sono azzurre. In tutti gli altri casi, il consiglio è di non creare troppo stacco con il colore di base.

Credit ph: GettyImages

Lo styling giusto con il warm blonde

Mosso, sicuramente. Oppure scalato con qualsiasi lunghezza di partenza.

Credit ph: Mondadoriphoto

Con le onde dà il massimo

In realtà, lo styling ideale per valorizzare il biondo caldo sono le onde, che danno tridimensionalità alla chioma. Ovviamente sono perfette anche sui ricci e sui capelli corti.

Credit ph: GettyImages

Provatelo con il caschetto!

Un consiglio: scegliete un taglio medio mosso e optate per pennellate di colore sulle lunghezze.

Credit ph: Wella

Oppure anche con i corti

Il biondo caldo, alternato al rosso o al castano chiaro, è in grado di valorizzare moltissimo qualsiasi taglio geometrico.

Credit ph: ZoneConcept

Puntate sul ciuffo

Altro tip per i capelli corti: giocare con i colori sul ciuffo over!

Credit ph: Fabio Salsa

Una tonalità ideale per tutti gli hair look

Che i vostri capelli siano morbidi e sciolti, corti e ricchi di volume o semplicemente raccolti in una coda: questo colore sarà sempre in grado di dare il massimo.

Credit ph: Mondadoriphoto