Per dare un tocco chic alla vostra acconciatura di Natale: ecco tutti gli accessori più belli da sfoggiare durante i party natalizi

Cerchietti con pietre preziose, fermagli in metallo e fiori nei colori tipici del Natale: sono tanti gli accessori per capelli che possono svoltare il vostro hair look per le feste.

L'obiettivo? Un hairdo elegante ma anche un po' sopra le righe, vintage o moderno, soprattutto facile da realizzare.

Abbiamo selezionato per voi i migliori accessori per capelli ideali per i party natalizi (o per tutte le occasioni importanti): leggete il nostro articolo e lasciatevi ispirare.





Cerchietto con pietre

Ideale su capelli lunghi ma facilmente adattabile anche su una chioma corta o media, questa fascia impreziosita da pietre di grandezza diversa divide la chioma. Tempo di realizzazione dell'hair look: due minuti!

Copricapo vintage

Uno degli hairdo più chic visti in passerella: le chiome sono raccolte in uno chignon mentre l'accessorio, un copricapo arricchito con piccole decorazioni dorate, è l'ideale per una festa il cui dress code è "rétro".

Red bow

Rendete speciale il semiraccolto aggiungendo un fiocco rosso: è il look più veloce, perfetto se siete in ritardo per il pranzo di Natale!

Hair barrette anni Ottanta

Ricorda quei fermagli che si indossavano ai party a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta: dal momento che sono di nuovo in auge, perché non lasciarsi ispirare? Se volete dare nell'occhio, abbinate anche un chocker super brillante.

Romantic style

Per chi vuole dare un tocco di luce a un'acconciatura evergreen come lo chignon basso. Se volete osare, aggiungete dei punti luce tra le ciocche.

Fermaglio dorato

Avete la frangia o un ciuffo ma volete la fronte libera? Niente di meglio che utilizzare un accessorio dorato che rende più elegante il vostro hairdo.

Fermacapelli argento

Se optate per un volume hair su capelli medi o lunghi e volete però fermarli di lato, ecco un accessorio extra che può dare un twist insolito al vostro hair style.

Cerchietto silver

Un'altra soluzione easy e sopratutto versatile, ideale per ogni lunghezza e tipologia di capelli: il cerchietto a fascia può dividere in due la chioma e dare ordine alla pettinatura. Per movimentare l'acconciatura, potete lavorare sulle lunghezze ricreando un finish wavy, riccio o, al contrario, super straight.

Fascia o fiocco?

Decisamente sopra le righe (ma anche molto natalizio), riproduce il classico fiocco gold che chiude i regali. In passerelle ha avuto successo: perché non replicarlo?

Corona in metallo

Questo headpiece romantico stile tiara è l'accessorio più prezioso fra tutti: ideale su qualsiasi tipo di capello e lunghezza, è consigliato per le serate più eleganti.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto, Pexels.com