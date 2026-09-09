Al Festival di Venezia 2026 Amal Clooney sfoggia un nuovo castano blurred brown da vera star hollywoodiana. Come è nato e come sta riscrivendo le regole del castano d’autunno?

Amal Clooney ruba letteralmente la scena al Leone d’Oro del marito con un nuovo castano blurred brown che la trasforma in una vera star hollywoodiana.

La sera del 2 settembre 2026, apertura dell’83ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, il protagonista annunciato era il Leone d’Oro alla carriera per George Clooney. In realtà, nel tragitto dal motoscafo al red carpet, l’attenzione è scivolata altrove: sui nuovi capelli blurred brown di Amal Clooney, diventati in poche ore il beauty case study più commentato della Mostra.

L’avvocata per i diritti umani, 48 anni, ha archiviato il solito castano compatto e il brushing ultra-classico delle edizioni precedenti per un castano sfumato, luminoso, morbido sulle onde. Risultato: un effetto “Hollywood bombshell” che sui social molti hanno definito il suo glow-up definitivo, con commenti che la incoronano “più hot che mai” accanto al marito premiato.

Il red carpet che ha consacrato i “migliori capelli di sempre” di Amal

Amal arriva al Lido in un abito nero su misura Tom Ford by Haider Ackermann: colonna di seta, ruches in taffetà, dettagli in pelle, décolleté vertiginose e clutch coordinata. Al collo, diamanti Cartier. Estetica diva d’altri tempi, ma rivista in chiave 2026.

A incorniciare il tutto, il nuovo castano firmato dal suo hairstylist di fiducia Dimitris Giannetos. Su Instagram il professionista ha presentato il lavoro come un look “Blurred Brown”, spiegando di aver voluto mantenere il glam soft ed etereo, con un colore ricco che non risultasse mai piatto o spento.

La reazione è stata immediata. “Wow! I capelli migliori di sempre!”, ha commentato Isla Fisher sotto il post del parrucchiere. Tra fan e addetti ai lavori, il consenso è stato unanime: il vero evento beauty dell’apertura di Venezia è stata la chioma di Amal, più ancora dell’abito couture o del premio alla carriera di George.

Che cos’è davvero il castano blurred brown di Amal Clooney

Giannetos ha spiegato che il blurred brown nasce da un’idea semplice ma geniale: usare il castano per “coprire” le schiariture estive in vista dell’autunno, senza cancellarle del tutto. In pratica, le mèches restano, ma vengono velate da una base più intensa e uniforme, che le rende dei riflessi quasi trasparenti.

La base è un castano medio-caldo, molto ricco, senza quell’effetto slavato che spesso compare a fine estate. Le lunghezze sono movimentate da venature caramello tipo “panther highlights”, sottilissime e sfumate, che si notano solo quando la luce le colpisce. Non c’è stacco netto, non c’è contrasto estremo: tutto è morbido, sfumato, appunto blurred.

Per ottenere il colore, Giannetos ha utilizzato la colorazione Préférence di L’Oréal Paris, mentre per lo styling ha lavorato le lunghezze con Iron Sleek e fissato le onde con molta lacca Elnett, così da garantire lucentezza e tenuta anche con l’umidità della laguna.

A completare il beauty look, un trucco tono su tono: labbra rosa-marrone disegnate con la matita Lip Cheat “Foxy Brown” di Charlotte Tilbury, blush nelle stesse nuance e occhi definiti ma soft. Tutto dialoga con i riflessi dei capelli, creando un insieme caldo, sofisticato e sorprendentemente ringiovanente.

Secondo diversi media beauty europei, questo castano sfumato è già il colore di riferimento dell’autunno 2026 per chi parte da un biondo schiarito dal sole e non vuole tornare a un castano piatto.

Come copiare (bene) i capelli blurred brown di Amal

La buona notizia è che il blurred brown è un colore democratico. Sta benissimo alle carnagioni medio-chiare e olivastre con sottotono caldo, ma può funzionare anche su pelli più rosate, a patto che il castano non sia troppo aranciato. L’ideale è partire da un castano medio con colpi di sole o balayage: il parrucchiere userà un bagno di colore caldo per “abbassare” le schiariture e uniformare il tutto.

Chi parte da una base molto scura può chiedere qualche micro-schiaritura sulle lunghezze, giusto per dare movimento, da velare poi con il colore. Le bionde naturali, invece, dovranno scurire leggermente la base e mantenere le punte più luminose, per evitare l’effetto parrucca.

Il blurred brown rende la ricrescita meno drammatica rispetto a un colore pieno. Bastano un ritocco ogni 6-8 settimane, uno shampoo per capelli colorati e maschere nutrienti per tenere le punte lucide. Un gloss tonalizzante ogni tanto aiuta a mantenere il castano profondo e brillante.

Per lo styling “alla Amal”, serve una piega a onde larghe: termoprotettore sulle lunghezze, ferro grande o piastra, ciocche avvolte tutte nella stessa direzione, poi spazzolate per rompere il boccolo e trasformarlo in onda morbida. Finitura con un olio leggero e una spruzzata generosa di lacca tipo Elnett per domare l’umidità cittadina, non solo quella della laguna.

Il tocco finale è il trucco coordinato: matita labbra rosa-marrone leggermente oltre il contorno naturale, rossetto o balsamo nello stesso tono e un blush caldo sulle gote.