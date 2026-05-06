Tra precisione grafica e naturalezza controllata, i bob anni Novanta che continuano a dettare tendenza

Negli anni Novanta il bob si è imposto come uno dei tagli più cool e nella generale nostalgia del mondo beauty per quella (meravigliosa) decade, era facilmente immaginabile che il caschetto, in tutte le sue molteplici forme, vivesse un revival su tutta la linea. Non sorprende neanche che le forme, i volumi e le geometrie dei Nineties siano ritornate più attuali che mai. Ecco i tagli a cui ispirarvi (che hanno fatto impazzire le vostre mamme, zie e sorelle).

Bob anni Novanta: il blunt

Un caschetto dalla linea piena, compatta, scolpita con precisione quasi architettonica per un effetto grafico che incornicia il volto con decisione. È un taglio che oggi torna perché risponde a un desiderio preciso che è quello di pulizia visiva ed eleganza “effortless”.

Supermodel bob

Il supermodel bob appartiene invece alla stagione più iconica delle passerelle anni Novanta. Le punte di questo bob si orientano verso l’interno e il taglio è arricchito con un volume che strizza l’occhio agli anni Ottanta. È un bob decisamente glam.

Layered bob

La parola chiave è scalature che alleggeriscono la massa e creano movimento. È una versione che conserva i perimetri ordinati del bob ma lo rende più arioso e ricercato.

Posh bob

Tra le interpretazioni più riconoscibili spicca il posh bob, reso celebre da Victoria Beckham. Caratteristica principale: è più corto sulla nuca e più lungo verso il davanti. Il risultato è una diagonale elegante che allunga il profilo.

Bob anni Novanta: The Rachel

Diverso ma altrettanto iconico è il celebre “Rachel”, legato a Jennifer Aniston. In questo caso il bob è composto da una cascata di scalature morbide e avvolgenti, che incorniciano il volto e costruiscono volume intorno ai lineamenti.

Curved bob

Il curved bob lavora invece sulla forma rendendola più dolce. Le punte si chiudono verso l’interno, seguendo la curva del viso e creando un effetto armonico ed elegante.

Textured bob

Rispetto agli altri, questo è un taglio meno controllato e più irregolare.

Long bob anni Novanta

Infine il lob, versione allungata del bob, che negli anni Novanta iniziava già a delinearsi come evoluzione naturale del classico caschetto. Sfiora le spalle, offre mille possibilità di styling e pertanto è super versatile, una caratteristica che ne decreterà il successo nei decenni successivi.

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