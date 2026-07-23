Versatile, moderno e facile da personalizzare, il bixie cut è il taglio corto che combina l'eleganza del bob con il carattere del pixie cut.

Il bixie cut è uno dei tagli capelli più richiesti degli ultimi anni e continua a conquistare chi desidera rinnovare il proprio look senza rinunciare alla femminilità. Come suggerisce il nome, nasce dall'unione di due grandi classici dell'hairstyling: il bob e il pixie cut.

Il risultato è una chioma corta ma morbida, caratterizzata da scalature leggere, volume sulla sommità e ciocche più lunghe che incorniciano il viso. Un equilibrio perfetto tra praticità e stile, che rende il bixie una scelta contemporanea e sorprendentemente versatile.

Le origini del bixie cut e il suo ritorno di tendenza

Sebbene il termine "bixie" sia diventato popolare solo negli ultimi anni, questo taglio affonda le sue radici negli anni Novanta. All'epoca molte celebrità sfoggiavano acconciature a metà strada tra il caschetto e il pixie, contribuendo a definire un'estetica ancora oggi molto amata. Il fascino nostalgico del decennio ha riportato il bixie sotto i riflettori, trasformandolo in uno dei trend capelli più richiesti nei saloni di tutto il mondo.

Tra le star che hanno contribuito al successo di questo taglio ci sono Winona Ryder, spesso considerata una delle icone del bixie anni Novanta, ma anche Halle Berry, Meg Ryan e Drew Barrymore. Più recentemente il look è stato reinterpretato da Zendaya, Emily Ratajkowski e Helen Mirren, dimostrando quanto possa adattarsi a stili ed età diverse.

A chi sta bene e perché piace così tanto

Uno dei principali punti di forza del bixie cut è la sua capacità di adattarsi a differenti forme del viso e texture di capelli. Grazie alle sue scalature personalizzabili, può valorizzare visi ovali, a cuore o leggermente rotondi, mentre il movimento delle ciocche aiuta ad addolcire i lineamenti e a mettere in risalto zigomi e sguardo. Inoltre, funziona bene sia sui capelli lisci sia su quelli mossi o naturalmente ricci.

Il successo del bixie è legato anche alla sua praticità. Rispetto a un pixie molto corto richiede meno manutenzione, ma conserva quell'effetto fresco e dinamico che rende immediatamente riconoscibile il look. Può essere portato in versione ordinata ed elegante oppure spettinata e texturizzata per un risultato più casual e contemporaneo. Proprio questa versatilità lo rende una delle scelte preferite da chi desidera un taglio corto capace di esprimere personalità senza risultare eccessivo.