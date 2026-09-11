Primo giorno di scuola per la principessa Charlotte e il principe Louis, che continuano a frequentare Lambrook mentre George ha iniziato Eton

Quest'anno il primo giorno di scuola ha avuto un sapore un po' diverso anche a casa di William e Kate. Per la prima volta dal 2022, infatti, i tre figli dei principi del Galles non hanno varcato insieme lo stesso cancello.

Dopo l'ingresso del principe George a Eton College, dove il tredicenne ha iniziato il nuovo anno scolastico l'8 settembre, è arrivato anche il momento di tornare sui banchi per la principessa Charlotte e il principe Louis. I due fratelli, rispettivamente 11 e 8 anni, hanno ricominciato le lezioni alla Lambrook School, la prestigiosa scuola privata del Berkshire che frequentano ormai da quattro anni.

Niente fotografie ufficiali, questa volta. William e Kate non sono infatti soliti documentare pubblicamente ogni rientro a scuola dei figli e preferiscono riservare ritratti e photo call ai passaggi più importanti, come l'ingresso in un nuovo istituto. È successo nel 2022, quando George, Charlotte e Louis furono fotografati insieme prima di iniziare la loro avventura a Lambrook, poco dopo il trasferimento della famiglia da Londra a Windsor.

Ora però qualcosa è cambiato. George ha lasciato Lambrook per seguire le orme del padre William e dello zio Harry a Eton, mentre per la principessa Charlotte e il principe Louis la quotidianità continua, almeno per il momento, tra le aule e gli enormi spazi verdi della loro vecchia scuola.

**Quanto costa studiare all'Eton College, la nuova scuola del principe George**

(Continua sotto la foto)

Com'è la scuola frequentata da Charlotte e Louis

Dimenticate l'immagine di una scuola fatta soltanto di lezioni, libri e compiti. Lambrook sorge in un grande campus nella campagna del Berkshire e affianca alle materie tradizionali una quantità di attività che sembrano pensate apposta per rendere le giornate decisamente meno monotone.

Gli studenti possono cimentarsi con cinema e animazione, cucina, sport e attività all'aperto, mentre la scuola dispone anche di laboratori scientifici e informatici, spazi dedicati all'arte e alla tecnologia, piscina e campi sportivi. E una parte importante dell'apprendimento avviene proprio fuori dall'aula.

Louis, per esempio, potrebbe passare dalla costruzione di rifugi nel bosco alla raccolta delle uova delle galline, mentre all'interno della proprietà ci sono persino degli alveari. Un dettaglio che probabilmente farà piacere a Kate, appassionata di apicoltura e abituata a produrre il proprio miele ad Anmer Hall.

Per Charlotte, invece, questo potrebbe essere uno degli ultimi anni a Lambrook. La scuola accoglie gli studenti fino ai 13 anni e, quando arriverà il momento di lasciarla, non potrà seguire George a Eton, che rimane un istituto esclusivamente maschile. Tra le possibilità per il suo futuro è stato indicato Marlborough College, la scuola frequentata dalla stessa Kate, ma al momento non è stata annunciata alcuna decisione.

Quanto costa la scuola della principessa Charlotte e del principe Louis

Un'educazione del genere, naturalmente, ha un prezzo. E le rette di Lambrook sono aumentate progressivamente in base all'età degli studenti.

Per l'anno scolastico 2026-2027, la tariffa indicata dalla scuola per gli studenti dei Years 5-8 è di 11.176 sterline a trimestre, IVA inclusa. Una cifra che riguarda quindi sia Charlotte sia Louis e che, moltiplicata per i tre trimestri dell'anno scolastico britannico, porta il costo a 33.528 sterline all'anno per ciascun figlio.

Per la principessa Charlotte e il principe Louis, dunque, la spesa complessiva per le sole rette può arrivare a 67.056 sterline in un anno, senza considerare eventuali costi aggiuntivi. La scuola prevede infatti anche la possibilità di pernottare occasionalmente o per alcuni giorni della settimana, con tariffe separate. Una cifra importante, anche se inferiore a quella necessaria per mandare George a Eton.