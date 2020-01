Nella splendida Puglia ospiti nella Masseria di Torre Coccaro a Fasano per scoprire il mondo Nutriplenish™ di Aveda

La storia che racconta Aveda è una storia di attenzione e cura nella realizzazione dei suoi prodotti sin dai suoi esordi. Temi come l’ecosostenibilità, il reperimento delle materie prime nel totale rispetto dell’ambiente, la costruzione di pack alternativi il meno inquinanti possibili sono sempre stati i cardini della ricerca Aveda. Oggi è in trend essere pro ambiente ma Aveda ne ha da sempre fatto il cuore della sua produzione.

Un’altra caratteristica è la capacità di rendere uniche e singolari le esperienze che costruisce per lasciare un’impronta nella nostra memoria, che sia olfattiva, ludica o di benessere, niente è lasciato al caso ma incentrato sui principi cardine e sui valori che il brand desidera trasmettere.

Per raccontare la nascita della nuova famiglia Aveda Nutriplenish™ è stata scelta la stupenda Masseria di Torre Coccaro a Fasano in Puglia per farci immergere a 360 gradi in ogni aspetto della neonata linea per capelli.

Alla base di una capigliatura nutrita e idratata c’è proprio il cocktail di super food all'interno della formula di Aveda Nutriplenish™. Corti lunghi, medi, biondi, castani, rossi, colorati, afro, ricci, mossi, dritti: tutti i tipi di capelli hanno bisogno di essere riequilibrati e idratati.

Nutriplenish™ abbraccia due livelli di idratazione: Light Moisture e Deep Moisture. La linea Light Moisture è composta da Shampoo e Conditioner. Gli ingredienti principali sono olio di melograno di origine biologica certificata, concentrato e super idratante che contiene 5 acidi grassi utilissimi per riequilibrare il manto dei capelli, burro di mango ricco di agenti nutritivi e di immediato assorbimento e olio di cocco, un vero alleato prezioso che contiene elementi idratanti ed emollienti e che penetra in profondità restituendo un aspetto sano e in salute ai capelli.



La linea Deep Moisture si compone sempre di due elementi ovvero Shampoo e Conditioner. Partendo dalla stessa base di ingredienti, il suo potere nutritivo e idratante è ulteriormente arricchito dal 50% in più di burri, proprio gli elementi che nutrono a fondo i capelli più esigenti e bisognosi di essere disciplinati senza appesantirli. Completano invece entrambe le linee il Leave-in-Conditioner, cui si aggiunge lo zenzero, ingrediente che contiene filtri anti UV naturali atti a proteggere la salute del capello dai raggi del sole e l'Olio Multiuso, ricco di oli nutrienti e superconcentrati.



Per orientarci nella scelta dell’idratazione più adatta al nostro capello, eccovi una mini guida indicativa a seconda del tipo di capello che avete:



In alcuni momenti dell’anno - come l’estate o l’inverno - oppure in altri periodi ancora in cui notiamo che i nostri capelli hanno bisogno di extra nutrimento o di un boost energizzante con una formula leggera, è possibile cambiare la routine completa da Light a Deep o viceversa a seconda delle necessità.

« Il futuro della cura dei capelli deve diventare sempre più sostenibile »

Così ci ha raccontato Christine Hall, Vice President R&D Aveda Global e Aveda lavora proprio nella direzione della sostenibilità cercando di migliorarsi sempre di più. Il 94% degli ingredienti di Nutriplenish™ è di origine naturale, le bottiglie sono in plastica con una percentuale di riciclabilità del 100%, i certificati ottenuti sono cruelty free e i prodotti non vengono testati su animali.



Per arrivare a queste formulazioni ci vuole molta dedizione, molta pazienza e molto lavoro dietro le quinte. Dalle prove in laboratorio sino ai test finali ogni passaggio è curato e rifinito con grande attenzione. La scommessa Aveda di oggi e del futuro sarà vinta più il prodotto sarà performante e darà al capello tutti i benefit di cui necessita, ci ha continuato a raccontare Christine e siamo certi che Aveda continuerà a formulare e creare prodotti in questa direzione.



Ph. Aveda Press Office