Le acconciature sposa 2020 più belle. Dal semiraccolto a quelle per capelli lunghi, corti e medi passando per raccolti, look con il velo, sciolti e trecce. Trovate l'hairlook perfetto per il vostro Grande Giorno

Il giorno del sì è alle porte? Non lasciatevi cogliere impreparate e trovate la vostra tra le acconciature sposa 2020.

Un mix di acconciature sofisticate e hairlook semplici perfetti per una sposa unica, elegante e naturalmente, dallo stile personale.

Quest'anno il mood delle acconciature sposa ci fa sognare mixando in egual misura raccolti statement, semiraccolti romantici, proposte con il velo e naturalmente, styling con capelli sciolti.

Per assecondare al meglio la vostra hair-attitude, nella nostra selezione in fatto di acconciature sposa 2020 trovate naturalmente styling dedicati ai capelli medi, lunghi e corti per wedding look da favola.

Scopriteli sfogliando le gallery che seguono.

Semiraccolto

Le acconciature con semiraccolto sposa sono senza dubbio tra le più affascinanti e amate.

Dalle code basse, il semiraccolto più semplice e amato, passando per hairlook super romantici con torchon nella parte alta del capo e chiome sciolte, le acconciature semi raccolte regalano un tocco di dolcezza al bride look.

Di maggiore impatto sui capelli sciolti, sceglietelo anche per le vostre acconciature medie e medio-corte.

Acconciature sposa 2020 semiraccolto Mini beehive nella parte alta del capo per il semi raccolto bon ton.

Chioma sciolta sul davanti a incorniciare il viso e nuca scoperta.

Un'acconciatura capelli con semiraccolto romantico ornato da una decorazione gioiello.

Chioma mossa portata lateralmente, fissata da un lato con delle forcine trasparenti.

Semiraccolto sposa effetto texturizzato con torchon sul retro del capo e decorazioni floreali.

Hairlook vintage con lunghezze sciolte e bombatura nella parte alta del capo.

Capelli mossi in maniera sinuosa grazie allo styling a onde, raccolti lateralmente e resi ancora più chic dalla decorazione floreale.

Effetto prezioso sulla chioma con questo semi raccolto impreziosito da una tiara a cascata con perle.

La coda bassa è uno dei semiraccolti più classici. Eccola semplice, impreziosita da un fiore di tessuto.

Capelli sposa semiraccolti dallo styling naturalmente mosso. La chioma ha ciuffi frontali sciolti e sul retro è ornata da piccole trecce.

Capelli Lunghi

Avete i capelli lunghi? Potete sbizzarrirvi con acconciature sposa eleganti e dallo stile sempre nuovo.

Per il vostro Grande Giorno la moda seasonal vista in passerella vuole chiome sciolte - fissate con poppy pin glamour - semiraccolti romantici e voluminosi, ma anche raccolti statement in stile vintage.

Trovate l'idea giusta per le vostre esigente sfogliando la gallery.

Acconciature sposa 2020 capelli lunghi Capelli lunghi e scalati nella parte frontale con maxi frangia.

Coda bassa dagli intrecci sinuosi nella parte alta. Un'idea sofisticata per chi ha i capelli lunghi.

Capelli lunghi con scriminatura laterale e stying curly creato con il ferro. Completa il look il classico velo bianco.

Capelli lunghi e lisci arricciati lievemente sul fondo. La chioma è divisa al centro da una scriminatura ben definite e fissata ai lati del viso con delle barrette luminose.

Acconciatura capelli lunghi mossa e vaporosa ornata da fiori bianchi.

Capelli lunghi raccolti in una cosa bassa e morbida ornata da cristalli.

Acconciatura rigorosa in stile vintage che punta al volume nella parte bassa posteriore grazie a sapienti intrecci che rendono il look scultoreo.

Acconciatura capelli lunghi sciolti dalla messa in piega mossa e vaporosa. Perfetto complemento del look, il velo bianco.

Capelli lunghi sciolti con tiara gioiello.

Chioma vaporosa con boccoli per una sposa che ama le acconciature semplici e romantiche.

Semiraccolto romantico dedicato ai capelli lunghi. La chioma è mossa, raccolta sul retro in sottili trecce.

Capelli Corti

La sposa con i capelli corti ha carattere e non ama le mezze misure. In passerella abbiamo visto proposte short cut davvero affascinanti.

Tra le idee da copiare troviamo mini caschetti sfilati, ma anche pettinature afro-style e acconciature sposa capelli corti con trecce piatte.

Se avete voglia di regalarvi un hairlook frizzante in occasione del vostro wedding day sfogliate la gallery qui di seguito.

Acconciature sposa 2020 capelli corti Un raccolto elegante ideale per i capelli corti. La chioma è pettinata all'indietro e raccolta in un torchon nella parte bassa.

Capelli corti con punte movimentate e velo.

Capelli corti in tinta candy con treccia adesa al capo sul retro.

Un caschetto mosso il cui look è reso ancora più frizzante dalla maxi decorazione floreale con fiore e velo.

Capelli corti e ricci in stile afro. Una proposta naturale e chic da copiare in caso di choma riccia.

Capelli corti acconciati in boccoli.

Mini bob mosso e sfilato con frangia. La tinta rosa confetto rende il look sposa davvero unico.

Sposa con i capelli corti: ecco una proposta easy con i capelli pettinati in avanti e lavorati con una pasta modellante.

Chioma corta e treccia? Sì, grazie. Questo look semplice incornicia il viso con una treccia piatta.

Un'altra proposta glam per la sposa con i capelli corti. Un bob con top knot - lo chignon alto - al centro del capo.

Capelli Medi

Le mezze misure sono cool. Se anche voi siete fan di questo mood capelli dall'anima modern glam. apprezzerete sicuramente la nostra selezione.

Dai semiraccolti che fissano la chioma lateralmente passando per le proposte con torchon, i capelli a caschetto lisci e le variante mosse, i midi cut da sposa vi piaceranno sicuramente.

Trovate l'idea giusta per voi sfogliando la gallery.

Acconciature sposa 2020 capelli medi Un semiraccolto mosso per capelli medi, fissati lateralmente.

Un altro taglio midi con styling romantico da sposa. La chioma è mossa, ornata da una treccia.

Capelli medi lievemente mossi a incorniciare il viso. A completare il look una tiara preziosa con velo.

Caschetto lungo texturizzato con chioma pettinata all'indietro.

Coda morbida ed elegante su capelli medi.

Effetto bagnato per questo hairlook sposa su capelli medi.

Una proposta hippy chic con chioma mossa e voluminosa dalle radici scure a contrasto. Splendida la coroncina di fiori!

Hairlook midi che scopre il viso e raccoglie la chioma nella parte alta con delle forcine trasparenti.

Bob liscio il cui look classico è enfatizzato dalla maxi coroncina di fiori freschi.

Acconciatura sposa con capelli sciolti e frangia lunga dal leggero effetto mosso sulle lunghezze.

Raccolti

I capelli raccolti rappresentano lo stile più classico in fatto di acconciature sposa.

Quest'anno in passerella spiccano i raccolti in stile milkmaid braid con trecce che cingono il capo, accompagnate da chignon - oggi i più cool sono alti e hanno uno stile undone, casual chic - e da code basse, morbide e romantiche.

Trovate l'hairstyle da sposa dei vostri sogni con capelli raccolti sfogliando la gallery.

Acconciature sposa 2020 raccolti Raccolto d'impatto multi treccia con fermagli gioiello su chioma bionda scaldata da highlighters.

Il messy top knot, lo chignon alto dal look "undone" è elegante e sofisticato anche grazie al fiocco girly.

Un'acconciatura romantica con bun basso e ciuffi frontali liberi per un effetto morbido e chic.

Coda bassa per un'acconciatura semplice e poco costruita.

Ispirazione anni '30 per questo raccolto glam per chi ama distinguersi.

Maxi bun voluminoso in una nuvola di baby hair. Una proposta sofisticata da copiare.

Raccolto romantico con frangia e milkmaid braid, la treccia frontale che avvolge il capo.

Raccolto elegante con chioma ben tirata all'indietro e raccolta sul retro in un bun minimale.

Capelli raccolti in un look morbido ed elegante.

Una proposta elegante con low ponytail con scriminatura laterale su capelli biondo miele.

Acconciatura con capelli raccolti in maniera semplice e chic.

Raccolto a banana per un'acconciatura dal sapore retrò-chic.

I capelli vengono raccolti in uno chignon alto e stretto dall'effetto super glam.

Raccolto chic e sofisticato, ideale anche per chi ha i capelli corti e medi.

Con velo

Le acconciature sposa con il velo sono un classico che da generazioni fa sognare.

Anche il più classico degli hairlook con l'aggiunta del velo - preferibilmente bianco e lungo, ma è più che giusto sperimentare - acquisisce un'allure magica e terribilmente chic.

Se siete fan dello stile più classico e romantico queste idee - anche se alcune sono decisamente originali - faranno sicuramente al caso vostro. Scopritele nella gallery.

Acconciature sposa 2020 con velo Un'acconciatura semplice che scopre il caso in biondo miele degradé. Il velo - insieme al copricapo scultura - sigilla splendidamente il look sposa.

Chioma sciolta e lievemente mossa con decorazioni floreali e velo corto e leggero.

Il velo in pizzo cinge il capo per un effetto vintage tutto da copiare.

Una proposta minimal chic con frangia portata lateralmente e velo posto sul retro.

Hairlook posh con chioma pettinata all'indietro ornata da accessori gioiello super scintillanti e velo.

Raccolto voluminoso nella parte posteriore e capo coperto da un lungo velo leggero e vaporoso.

Capelli raccolti con maxi ciuffo frontale il cui look è rafforzato dalla presenza del velo.

Acconciatura sposa dal look vintage d'ispirazione anni '60 con beehive nella parte alta del capo. Il volo è basso.

Taglio medio con frangia a tendina e maxi velo con cerchietto gioiello.

Capelli lunghi e sciolti dal look sinuoso il cui look è reso super romantico dal classico velo.

Treccia

I look sposa con la treccia sono splendidi. Raccolgono i capelli in maniera originale regalando al look un'aria ricercata e retrò che fa sognare.

Dalla semplice treccia laterale alla classica treccia - meglio se arricchita da fiori - che sfiora le spalle fino ai look con doppia treccia che convergono in una coda, le proposte da copiare oggi sono tante e decisamente cool.

Trovate lo stile che fa per voi qui di seguito.

Acconciature sposa 2020 treccia Intrecci sapienti per questo raccolto sposa romantico d'ispirazione vintage. La proposta è rafforzata da una tiara gioiello. Da copiare!

Le due trecce posteriori si trasformano in una coda bassa. Un'idea originale da sperimentare nel proprio grande giorno.

Maxi treccia per un mood romantico dato anche dai piccoli fiori freschi. Una proposta splendida per chi ha i capelli lunghissimi.

Raccolto elegante che scopre il viso e cinge il capo con una treccia glam.

Raccolto dal look regale con treccia.

Sapienti intrecci per l'acconciatura vintage abbellita da fiori bianchi.

Due lunghe trecce trionfano in una milkmaid braid.

Treccia tubolare su chioma extra liscia.

Una maxi treccia posteriore dal look voluminoso illuminata da decorazioni floreali in perline.

La treccia che abbraccia il capo, la milkmaid braid, è di tendenza quest'anno. Provatela.

Una treccia laterale romantica ornata da piccole rose bianche. Chic, da copiare.

Sciolti

Amate lo stile minimalista con i capelli sciolti? Questi hairlook sposa 2020 sono quelli che fanno per voi.

Generalmente dallo styling mosso - sia esso wavy o a boccoli - le acconciature sposa con i capelli sciolti sono spesso arricchite da decorazioni floreali e fermagli, perfetti per enfatizzare il look con semplicità.

Ecco le idee più belle di stagione, selezionate per voi da Grazia.it.

Acconciature sposa 2020 sciolti Doppio hairlook da sposa su capelli sciolti e mossi in variante senza e con frangia a tendina.

Capelli sciolti scalati nella parte frontale con ciuffo laterale e fermaglio luminoso posto lateralmente.

Taglio medio scalato da sposa con frangia lunga e piena a sottolineare lo sguardo.

Una proposta molto trendy. I capelli sono mossi e scendono sulle spalle, divisi da una scriminatura centrale. Il look è reso ancora più speciale dal maxi cerchietto gioiello.

Capelli sciolti e mossi su taglio voluminoso. Un'acconciatura da sposa semplice e sofisticata.

Capelli sciolti per il taglio medio il cui look sposa è originale e fresco, con cappello borsalino.

Hairlook in stile anni '20 su chioma sciolta effetto bagnato.

Capelli sciolti con riga laterale per un look mosso e romantico.

Wavy hair dal look a onde con decorazione floreale laterale.

Un taglio medio sfilato con frangia. Una acconciatura chic da provare.

Caschetto classico con punte rovesciate.

