Quest'anno si celebra l'anniversario di Woodstock: ecco 10 acconciature hippie da provare per sentirsi "figlie dei fiori"

Era il 1969 quando il mondo della musica (e non solo) cambiò per sempre. Il festival di Woodstock riunì 1 milione di ragazzi e ragazze che insieme volevano cantare i loro ideali di pace, amore e il sogno di dire basta a tutte le guerre.

Oggi il mondo della moda guarda a quel periodo con un pizzico di rimpianto e nostalgia, mentre si susseguono gli omaggi che vengono fatti alla cultura hippie. Tanto che una delle tendenze capelli più forti del momento è proprio quella dei capelli in stile Seventies.

Per festeggiare il 50° anniversario di Woodstock vi proponiamo 10 acconciature (neo)hippie, per uno stile rétro reinterpretato in chiave glam.

Fiori tra i capelli



Se vi sentite delle "figlie dei fiori" nell'anima osate pure con l'hairlook, intrecciando candidi micro-fiorellini tra i capelli, dallo styling mosso naturale.



Casual rainbow



Il look "scompigliato" fa parte del mood di quel periodo. Da provare delle ciocche colorate (magari temporanee) con cui realizzare delle trecce arruffate. Preferite un'alternativa meno impegnativa? Utilizzate dei nastri colorati.



Hippie-chic



Non esiste acconciatura hippie senza fascetta sulla fronte. Se non volete rinunciare all'eleganza puntate su un accessorio gioiello.



Natural



In quegli anni i tessuti erano assolutamente naturali. Se volete celebrare in maniera filologica e, perché no, green, preferite accessori in cotone grezzo.



Pigtail hair

Codini e trecce erano un must in quel periodo, tanto che ancora oggi sono l'hairlook più amato per i festival musicali.





Foulard a fascia



Un'idea molto cool per portare il foulard sui capelli, meglio ancora se ricci. La fantasia paisley è perfettamente in linea con la cultura hippie.



Semi-raccolto intrecciato



Via libera alle trecce in ogni loro forma, come sui capelli semi-raccolti a mo' di coroncina.



Corona di fiori



Esagerata e d'impatto, per dare un tocco boho-chic ai vostri outfit estivi (magari per un concerto in spiaggia).



Fishtail braids



Dicevamo, le trecce. Qui in versione alla francese, maxi, morbide e messy.



Wild



I capelli lunghi in questo caso sono d'obbligo. Da lasciare liberi di seguire la propria natura, senza smanie di perfezionismo. E con mini-treccine a far capolino tra la chioma.



Credtis Ph.: Mondadori Photo