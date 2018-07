Per quando si è in spiaggia, ma anche per combatter il caldo in città o per una serata, tante idee da copiare quest'estate

Caldo, spiaggia, capelli non sono certo la combinazione ideale per l’estate. Ci sono però alcune soluzioni per godersi il mare senza dover ricorrere a metodi drastici tipo la rasatura della folta chioma.



Acconciature semplici e chic così da combattere le alte temperature. Sotto qualche idea da copiare durante i mesi più caldi, non solo di giorno al mare ma anche in città oppure per la sera.

Chignon e raccolti classici



Sono le acconciature più classiche, lo chignon anche nella versione spettinata e la cosiddetta “banana” che ricorda tanto le zie di una volta ma è ritornata di gran moda sulle passerelle di Giorgio Armani Privè. L’alternativa più sbarazzina e ironica: il bunny bun, ovvero i due chignon che richiamano molto l’acconciatura di Sailor Moon (ve la ricordate?). In questo caso con parte della chioma sciolta.



Treccia



Uno dei grandi classici di stagione, la treccia ha il grande vantaggio di essere molto versatile e adatta a tutti i capelli. Finissima e che inizia all’attaccatura dei capelli per richiami afro, a lisca di pesce per un risultato semplice nella realizzazione ma più elaborato nella resa oppure la più classica: l’intreccio di una coda alta.



Per lo sport



Quando si fa sport la cosa più importante è la praticità ma per chi vuole anche un risultato carino le idee non mancano: dalla classica coda alta, mi raccomando in questo caso ingellata così che le ciocche più corte non svolazzino in giro, a quella più bassa con fascia, fino allo chignon, pratico e veloce. Per i capelli più corti? Basta del gel per tirarli tutti indietro e il gioco è fatto!

In serata



Durante le sere più calde basta poco: un elastico, forcine, un prodotto di styling e il capello è sistemato. Dalla chioma super vaporosa, nel caso di capelli lisci la si può sempre cotonare, ai raccolti super minimali, quelli che partono dalla classica coda e poi si arrotolano su loro stessi e si fissano le punte con le forcine, fino al semi raccolto, ideale anche per le amanti del caschetto. Un qualcosa in più? Un turbante o un carré e il gioco è fatto!

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo