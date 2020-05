Avete i capelli ricci? Lasciatevi ispirare da styling, acconciature e raccolti per capelli ricci al top

Avete voglia di sperimentare con nuove acconciature per i vostri capelli ricci? Siete nel posto giusto!

Le tendenze capelli mostrano infatti i ricci al top tra gli stili più belli da copiare.

Se apparentemente possono sembrare non semplici da portare, i capelli curly sono davvero molto versatili, perfetti per giocare con il look senza stancarsi mai.

Abbiamo selezionato per voi il meglio visto in passerella in fatto di acconciature per capelli ricci.

Dai semiraccolti alle proposte per le medie lunghezze, passando per i look con chiome sciolte, alle proposte da matrimonio - o più in generale, "da occasione" - a quelle con fascia, un accessorio irrinunciabile nella bella stagione.

Siete pronte? Immergetevi nel mondo degli styling per chiome ricce insieme a noi e trovate lo stile giusto per i vostri capelli!

Acconciature capelli ricci semiraccolti

Un tocco originale alla chioma senza sforzo con i semi raccolti. Ideali per domare i capelli ricci in maniera easy, sono l'arma segreta per chi ha poco tempo.

Le idee più belle? Trovate lo stile giusto per le vostre esigenze tra i semiraccolti laterali, gli hairlook con torchon o con frange fissate all'indietro.

Acconciature capelli ricci semiraccolti Gigi Hadid in passerella sfoggia una chioma riccia semiraccolta nella parte alta e frontale del capo.

Acconciatura per capelli ricci. Un semiraccolto asimmetrico da provare.

Rihanna sfoggia un'acconciatura cool con torchon nella parte alta del capo e lunghezze sciolte.

Capelli ricci semi raccolti in un morbido hairdo laterale per Taylor Swift.

Acconciature capelli ricci sciolti

Come portare al meglio i capelli ricci in versione, easy ma chic, ovvero naturale ma elegante? Ecco una selezione di styling con i capelli sciolti davvero imperdibili.

A farla da padrone quest'anno sono senza dubbio ricci ben definiti a ogni lunghezza. Il nostro stile preferito? Con frangia e lunghezze scalate.

Acconciature capelli ricci sciolti Chioma riccia e sciolta, disciplinata da uno styling wavy.

Un taglio medio e corposo per i capelli ricci con frangia a tendina.

Ispirazione '70s per i capelli lunghi e ricci con frangia bombata.

Taglio riccio medio dal cut scalato: super cool.

Acconciature capelli ricci matrimonio

Ideali per le grandi occasioni - che a seconda delle esigenze possono essere anche solo un giro al supermercato - queste acconciature sono ideali per chi ama sperimentare con styling originali e ricercati.

La loro arma segreta? Fiocchi, cerchietti e fermagli eleganti e preziosi.

Acconciature capelli ricci matrimonio Un semiraccolto d'impatto su chioma riccia per un effetto elegante, lady-like.

Un riccio loose e morbido in un semiraccolto romantico con cerchietto scultura.

La chioma riccia viene raccolta al centro del capo per un effetto glam-chic.

Il taglio medio e voluminoso viene enfatizzato da un maxi fiocco, perfetto per le occasioni speciali.

Acconciature capelli ricci media lunghezza

Le mezze misure - in fatto di capelli - sono cool. Quest'anno più che mai trionfano i già citati tagli medi scalati con frangia, accompagnati da caschetti mossi e ricci e soluzioni midi che portato il volume al massimo.

Trovate il vostro stile preferito sfogliando la gallery.

Acconciature capelli ricci media lunghezza I capelli ricci in tinta hot hanno un taglio scalato di grande tendenza.

Un taglio medio riccio, dritto sul fondo.

Caschetto mosso e voluminoso con scriminatura centrale.

I capelli riccissimi hanno una media lunghezza e sono scalati ad arte per ottenere massimo volume e stile.

Acconciature capelli ricci tutorial

Ecco 12 idee molto cool di acconciature per capelli ricci. 12 tutorial in uno per dare una svolta al vostro stile!

Acconciature capelli ricci con fascia

La fascia si riconferma uno degli accessori capelli più gettonati di stagione. Peretta per donare colore e carattere a ogni outift, è spettacolare sui capelli ricci, sia portata come bandana che come fiocco o come vero e proprio turbante a raccogliere la chioma.

Ecco le idee più interessanti di look capelli con fascia viste alle ultime sfilate di moda.

Acconciature capelli ricci con fascia La chioma afro viene abbracciata da una fascia-foulard fantasia per un effetto gipsy chic.

La fascia colorata cinge il capo regalando un tocco in più alla chioma bionda e curly.

Capelli ricci corti portati all'indietro da una fascia dai toni neutri.

Proposta trendy con capelli ricci sciolti e fascia in seta fantasia a sottolineare lo sguardo.

Credits Ph.: Getty Images & Mondadori Photo