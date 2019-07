Avete i capelli lunghi e siete in cerca di idee per i vostri hairlook estivi? Ecco le acconciature su cui puntare questa stagione



Il vantaggio dei capelli lunghi? Sono così versatili che è possibile realizzare qualsiasi tipo di acconciatura, dalle più semplici a quelle più elaborate.



Spesso però si cede alla tentazione di lasciarli semplicemente sciolti, facendosi vincere dalla routine abitudinaria.



Perché non ricomincare a giocare con i vostri capelli divertendovi a sperimentare nuovi hairlook originali?



Per darvi qualche ispirazione, abbiamo selezionato le migliori acconciature per i capelli lunghi perfette da sfoggiare per l'estate 2019.



Effetto wet



Un grande classico che ritorna a ogni estate e non stanca mai. Perché ci piace? È anti caldo e molto chic, basta passare le mani "sporche" di gel tra i capelli portandoli all'indietro.



Rockabilly



Avete in programma di partecipare al Summer Jamboree Festival? Vi serve un'acconciatura a tema in stile anni '50, con i capelli semi raccolti e un maxi ciuffo cotonato.



Bobby pins



I giochi di forcine a vista tra i capelli piacciono perché danno vita a un'acconciatura originale e semplice da realizzare.



Half-do



Un semi raccolto con ciocche libere in chiave effortlessly chic, per il vostro look da French Riviera.



Messy bow



Poteva forse mancare il messy bun? Provatelo in una versione più spiritosa e alternativa, realizzando un doppio bun simile a un fiocco.



Top knot



Per realizzare un'acconciatura di questo tipo servono capelli molto lunghi perché più la crocchia è voluminosa e più bello è l'effetto.



Leia style



Volete provare l'hairstyle ispirato alla principessa Leia? Basta realizzare un doppio chignon a torchon ai lati del capo.



Knotted chignon



Uno chignon annodato dal look polished e rigoroso, con riga laterale e radici sleek.



Braided



Le trecce sono l'acconciatura più comoda in estate, perfette da sfoggiare in spiaggia e anti afa.



Coda ripiegata



Volete provare una variante più interessante della classica coda di cavallo? Provate a ripiegarla su se stessa creando un knot.



Credits Ph.: Mondadori Photo