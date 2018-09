Le acconciature più belle, tutte da copiare per creare hairlook di tendenza per l'autunno inverno 2018 2019

Cercate ispirazione per il vostro hairlook? Abbiamo selezionato per voi 11 acconciature capelli glam viste in passerella, tutte da copiare per l'autunno inverno 2018 2019.

Capelli raccolti, semi raccolti, con accessori e styling voluminosi, le acconciature più hot di stagione sono sofisticate e glam.

Trovate il vostro stile preferito e divertitevi a copiarlo.

Midi & cool

Taglio medio e mosso con scriminatura centrale e applicazione di barrette gioiello.

Treccia-bun

Chignon alto composto da una treccia: easy e glam al tempo stesso.

Raccolto romantico

I capelli raccolti morbidamente sulla nuca con ciuffo frontale a ricadere sul viso.

Bouncy hair

Capelli lunghi e voluminosi dallo styling vaporoso, must have di stagione.

Low bun

Chignon basso e morbido su chioma dall'effetto texture.

Braids glam

Raccolto con trecce per un hairlook sofisticato.

Sleek

Capelli lunghi, mossi e voluminosi nella parte bassa, sleek e pettinati all'indietro nella parte alta del capo.

Easy updo

Raccolto casual, morbido ed elegante per una femminilità naturale.

Romantic look

Coda bassa con ciocche morbide a incorniciare il viso. L'hairlook è completato da un cerchietto gioiello.

Midi & Sleek

Taglio medio leggermente mosso e vaporoso, con volume ridotto a zero nella parte alta, con scriminatura laterale.

So 80's

Capelli raccolti e voluminosi con coda "rigida" per un'acconciatura edgy dal sapore vintage.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa