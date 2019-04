Gli accessori capelli perfetti per dare un tocco in più alla propria chioma

Ti piacciono gli accessori per capelli? Questa è la stagione giusta per te, sulle passerelle se ne sono viste un po’ di tutti i colori e forme, adatte a tutti gli stili. Turbanti e foulard per tocchi di esoticità, mollette glitterare o con maxi fiori, fasce neohippie e cerchietti di cui Blair Waldorf sarebbe assolutamente fiera e infine fiocchetti, piume e nastri.

Turbanti da Mille e una Notte



Novelle Sherazad, turbanti e foulard diventano accessori passe-partout per impreziosire la propria chioma. I capelli sono prevalentemente sciolti, magari voluminosi come da Anna Sui o da Junko Shimada mentre Missoni preferisce appoggiarli su capigliature perfettamente lisce e con tanto di frangia. Solo Tom Ford e Zang Toi optano per un raccolto tremendamente chic.

Il ritorno delle mollettine



Pensavamo di aver loro detto addio alle elementari e invece rieccole in versione decisamente più cool. Sono cariche di scritte di strass quelle scelte da Ashley Williams, perfette per sfoggiare un look più rock, e molto romantiche quelle di Chiara Boni che ha scelto dei maxi fiori tropicali per decorare le proprio chiome, sia corte che lunghe.

Da Emporio Armani, invece, sono ricomparse le classiche perline da infilare nelle ciocche, da Courreges la classica mollettina piatta tonta a forma di fiore mentre da Marcel Ostertag i mollettoni, gli stessi con i quali era vietatissimo uscirci fino a qualche stagione fa.

C come cerchietto



Alzi la mano chi, sul finire degli anni ’90- primo 2000 non aveva il cerchietto elastico a zig-zag? Ecco, ritiratelo fuori dal cassetto perché quest’estate è tornato di gran moda, visto in diverse sfilate e anche sul red carpet. Se invece siete più da fascia, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra quelle ampie di Philipp Plein, le neohippie di Saint Laurent, da appoggiare sempre al centro della fronte, o addirittura quelle in spugna di Fila. Volete qualcosa di più chic? Fate come da Laura Biagiotti, un bel cerchietto colorato in testa et voilà, il gioco è fatto!

Vezzosità



Per i momenti vezzosi, fiocchi, piume e velette sono perfetti! Maxi, con due ali perfettamente piegate, il fiocco è nero sia da Dolce&Gabbana sia da Vivetta e decora la classica ponytail. Celine ha invece sfoggiato la classica veletta nera, con tanto di strass applicati, mentre da Dries Van Noten piume blue elettrico e nere sono appoggiate sul capo. Eleganza d’altri tempi.

Graphic: Elisa Costa

Credit: Mondadoriphoto