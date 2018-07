Gli accessori per capelli più glam del momento per creare acconciature semplici ed eleganti che svoltano il look

Regalate un twist in più alla vostra chioma con gli accessori capelli più glam del momento.

Un mix cool di fermagli, hair barrette, fasce e cerchietti dei brand più amati - come Gucci, Miu Miu e Valentino - e low cost firmati Asos.

Trasformate il vostro look capelli dando nuova vita a code, semi raccolti, raccolti e styling sciolti continuando a leggere questo articolo.

Hair barrette gioiello

Un fermaglio color oro con perle Rosantica, ideale per impreziosire un semiraccolto con coda.

Cerchietto in tesstuto

Estivo e romantico, il cerchietto in tessuto con stampa di limoni Asos Design regala un tocco in più a ogni taglio di capelli, anche a quelli corti.

Stile vintage per il pettinino Gucci in resina con cristalli. Da fare invidia a vostra nonna!

Headpiece in oro

Oro 10 carati per la sottile tiara con forcine Loren Stewart che avvolge il capo regalando un tocco di luce.

Fascia in seta

Fascia in seta Valentino con stampa floreale in nuance rosa candy, perfetta per donare un tocco di freschezza e colore alla chioma.

Forcine in madreperla

Una pioggia di piccoli fiori bianchi in madreperla con le forcine Jennifer Behr, una scelta romantica per le spose.

Hair piercing

I piercing per capelli sono di grande tendenza, perfetti per dare carattere alle acconciature con trecce classiche e boxer braids. Questi sono low cost, di Asos.

Spillone per capelli con cuore

Stile vintage per un tuffo negli anni '90 con il maxi fermaglio in metallo a forma di cuore Asos, il perfect partner degli hairlook casual.

Elastico per capelli con placca gioiello

Per regalare un twist in più a una classica coda bassa ecco l'elastico Alighieri con placca irregolare placcata oro.

Fascia per capelli in satin

Firmata Miu Miu, questa fascia per capelli nera in satin è impreziosita da una maxi decorazione gioiello, perfetta per i party look serali.

Corona floreale in metallo

Si porta sulla nuca la corona Asos in metallo con motivo floreale, un'idea chic per sentirsi dee greche per un giorno.

Fermaglio a forma di fiocco

Leggero, cool e romantico al tempo stesso, il fermaglio a forma di fiocco Asos si ferma con uno spillone e dona alla classica coda un look sofisticato.

Barretta gioiello

Un fiocco con fiore centrale e perla per la hair-barrette Gucci placcata oro, per acconciature luxury.

Artwork: Elisa Costa