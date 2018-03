L'hairstyle strutturato creato da James Pecis.

Antonio Marras BackstageMake up by Tom Pecheux for MAC CosmeticsHair by James PecisCredit ph.: Francesca Merlo

Volumi rétro e texture contemporanea.

Texture sportiva creata con Naturyl Styling Cream e Sea Salt.

Stella Jean Backstage

Make up by Michele Magnani for MAC Cosmetics

Hair by Giovanni Iovino for Cotril

Le polveri aiutano ad aumentare la texture dei capelli.

Arthur Arbesser Backstage

Make up by Francelle Daly for MAC Cosmetics

Hair by Mari Ohashi for Toni&Guy

Le radici vengono sollevate per un effetto 3D.

Le onde definite da Marco De Vincenzo.

Marco De Vincenzo Backstage

Make up by Terry Barber for MAC Cosmetics

Hair by Holli Smith

Ciuffo laterale e texture definita.

