Venti minuti, un esercizio protagonista e un mini circuito a casa: così interno coscia e glutei iniziano a cambiare...

Gambe più toniche e glutei sodi non sono un miraggio da palestra full time. Secondo molti programmi di allenamento a corpo libero, bastano 20 minuti mirati, tre volte a settimana, per iniziare a vedere un cambiamento nella compattezza di cosce e lato B. La chiave non è fare mille esercizi diversi, ma scegliere la “mossa giusta” e costruirle intorno un mini workout furbo.

Nel caso dell’interno coscia e dei glutei, quella mossa ha un nome preciso: sumo squat. Gli esperti di fitness lo considerano una delle varianti più efficaci dello squat proprio perché entra nel vivo degli adduttori, quei muscoli spesso molli che rendono difficile parlare di “gambe da leggings”.





Interno coscia e glutei: perché sono la chiave delle “gambe da leggings”

L’interno coscia è formato soprattutto dai muscoli adduttori: hanno il compito di stabilizzare il bacino e di avvicinare le gambe tra loro. Con sedentarietà, ore sedute e poco lavoro mirato, perdono tono e compattezza. Il risultato è quella sensazione di “molle” che molte di voi notano quando indossano leggings aderenti.

I glutei, invece, sono un trio potentissimo: grande, medio e piccolo gluteo. Sostengono la colonna, influenzano la postura e, sì, decidono quanto il lato B apparirà alto e sodo. Allenare bene entrambe queste zone non è solo una questione estetica: diversi studi sul movimento confermano che un bacino stabile riduce il rischio di dolori lombari e alle ginocchia.





Sumo squat: la mossa infallibile per interno coscia e glutei

Nel sumo squat i piedi sono più larghi delle spalle e le punte leggermente ruotate verso l’esterno. Questa semplice modifica rispetto allo squat classico sposta il lavoro proprio su interno coscia e glutei, senza dimenticare femorali e quadricipiti. È un esercizio “tutto in uno” che permette di lavorare su tono, forza e postura.

Per eseguirlo in sicurezza: aprite i piedi oltre la larghezza delle spalle, punte verso l’esterno. Attivate l’addome, mantenete la schiena neutra e lo sguardo in avanti. Fletti le ginocchia scendendo come se vi sedeste, fino a quando le cosce sono parallele al pavimento (o poco sopra se siete all’inizio), poi risalite spingendo forte sui talloni.

Gli errori più comuni? Ginocchia che collassano verso l’interno, talloni che si sollevano, schiena che si curva. Se succede, riducete la profondità del movimento e concentratevi sull’aprire le ginocchia in linea con le punte dei piedi. Meglio meno ripetizioni, ma tecnicamente pulite.





Il workout interno coscia & glutei in 20 minuti

Ecco una routine tipo da fare a casa, tre volte a settimana.

Riscaldamento (5 minuti):

- marcia sul posto o saltelli leggeri

- circonduzioni di anche e caviglie

- 10 mezzi squat a corpo libero

Circuito principale (12-15 minuti):

- 40 secondi di sumo squat / 20 secondi di pausa

- 40 secondi di affondi laterali alternati / 20 secondi di pausa

- 40 secondi di bridge a terra con piedi larghi e punte verso l’esterno / 20 secondi di pausa

Ripetete il circuito 3 volte. Per chi è all’inizio bastano 30 secondi di lavoro e 30 di recupero. Nel bridge concentratevi sulla contrazione dei glutei in alto e sull’apertura delle ginocchia.

Defaticamento (3-5 minuti):

- posizione “farfalla” da sedute, piante dei piedi unite, ginocchia che scendono verso il pavimento

- allungamento degli adduttori in affondo laterale, mantenuto 20-30 secondi per lato

Varianti del sumo squat per ogni livello

Principianti:

- sumo squat a corpo libero, magari con una mano appoggiata a una sedia per l’equilibrio

- piccola ampiezza di movimento, 3 serie da 10-12 ripetizioni

Intermedio:

- sumo squat con manubrio o kettlebell tenuto tra le mani, al centro (come un “calice”)

- discesa lenta di 3 secondi e risalita più veloce, 3-4 serie da 12 ripetizioni

Avanzato:

- sumo squat con salto: scendete in posizione, poi spingete verso l’alto con un piccolo salto, atterrando morbide

- sumo squat con elastico poco sopra le ginocchia, per aumentare il lavoro degli adduttori e del gluteo medio

Dopo quanto vedete gambe più toniche e glutei sodi

I programmi di allenamento mirati all’interno coscia indicano che, con costanza (3 volte a settimana), i primi segnali di tono si notano già dopo 3-4 settimane. Per un cambiamento più evidente sulla compattezza, la finestra realistica è di 8-12 settimane. Ovviamente giocano un ruolo anche alimentazione equilibrata, idratazione e sonno regolare.

Un consiglio in più: evitate di passare ore immobili. Alzatevi ogni tanto dalla scrivania, fate qualche rampa di scale, inserite piccole camminate quotidiane. Le gambe ringraziano.

Skincare post-workout: il boost che non ti aspetti

Allenamento e skincare, insieme, lavorano meglio. Dopo il workout, una doccia tiepida aiuta la circolazione. Una o due volte a settimana potete aggiungere uno scrub leggero su cosce e glutei per rendere la pelle più ricettiva ai trattamenti successivi.

Subito dopo, applicate una crema rassodante o anticellulite con un massaggio dal basso verso l’alto, insistendo su interno coscia e zona glutei. I trattamenti cosmetici non fanno miracoli da soli, ma diversi esperti di benessere concordano che, associati all’allenamento, migliorano l’aspetto della pelle in poche settimane.





Mini programma 4 settimane “gambe da leggings”

- Settimana 1-2: 2 sessioni a settimana del circuito da 20 minuti. Sumo squat solo a corpo libero, focalizzazione sulla tecnica.

- Settimana 3-4: 3 sessioni a settimana. Introducete il peso nel sumo squat o l’elastico, aumentate a 40 secondi di lavoro per esercizio. Mantenete la routine skincare post-allenamento almeno 4 sere su 7.

Costanza, tecnica corretta e qualche minuto in più dedicato a voi: questa è la combinazione che, stagione dopo stagione, vi porta davvero verso gambe più toniche e glutei sodi.