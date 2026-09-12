Affanno dopo due rampe di scale e tensioni al collo tutto il giorno? Il respiro del coccodrillo promette di farvi respirare meglio e aumentare l'ossigeno in soli cinque minuti.

Respiriamo circa ventimila volte al giorno, spesso senza pensarci. Moltissimi di questi respiri sono corti, alti nel petto, fatti con le spalle che si sollevano e il collo che si irrigidisce. Risultato: ci si sente stanchi, con la testa pesante e il fiato già corto a metà mattina.

In fisioterapia respiratoria e nello yoga sta tornando un grande classico: il respiro del coccodrillo. Una tecnica di respirazione diaframmatica in posizione prona, semplice da eseguire a casa, ma studiata anche in clinica per vedere quanto aiuta davvero l’ossigenazione del sangue.

Che cos'è il respiro del coccodrillo e perché aumenta l'ossigeno

Il respiro del coccodrillo nasce dalla posizione yoga del coccodrillo, la Makarasana. Ci si sdraia a pancia in giù, mani sovrapposte sotto la fronte, gambe rilassate, punte dei piedi verso l’esterno. Da qui si respira lentamente, portando l’aria nella pancia e nella schiena, non nel petto alto.

Il pavimento fa una leggera pressione sull’addome. Questa resistenza spinge il respiro verso i lati del torace e soprattutto verso la parte posteriore, dove c’è molto tessuto polmonare dedicato allo scambio di ossigeno. Il protagonista diventa il diaframma, il grande muscolo a cupola che separa torace e addome.

Quando il diaframma lavora bene, l’aria entra più in profondità, i polmoni si espandono in modo uniforme e i muscoli del collo possono finalmente riposare. È l’opposto della respirazione “alta” da stress, quella delle spalle che salgono e scendono.

Lo studio clinico che conferma i benefici

Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha pubblicato sull’Indian Journal of Respiratory Care uno studio su trenta pazienti ricoverati per COVID-19. L’obiettivo era confrontare la semplice posizione prona (a pancia in giù) con il respiro del coccodrillo guidato.

Sono stati misurati parametri come saturazione dell’ossigeno, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, ampiezza dell’espansione toracica e il cosiddetto single-breath count, cioè quanti numeri si riescono a contare con un solo respiro. Un modo pratico per capire quanta aria riusciamo davvero a usare.

Risultato: entrambe le posizioni hanno migliorato l’ossigenazione, ma il respiro del coccodrillo ha dato un vantaggio in più. Ha aumentato di più l’espansione del torace, ha allungato la durata dell’espirazione e ha migliorato il single-breath count in modo significativo. Il tutto con una minore percezione di sforzo.

Non solo. Il 86% dei partecipanti ha dichiarato che il respiro del coccodrillo era la posizione più comoda e quella che dava più sollievo alla sensazione di affanno. Gli autori sottolineano che non si tratta di una “cura miracolosa”, ma di uno strumento utile da integrare ai trattamenti medici.

Per chi è sano, il principio di base resta valido: se il diaframma lavora meglio e i polmoni si aprono anche dietro, ogni respiro diventa più efficiente.

Come praticare il respiro del coccodrillo passo dopo passo

Scegliete un tappetino o un letto piuttosto rigido. Spegnete le notifiche, cinque minuti sono gestibili per chiunque.

Posizione di partenza

Sdraiatevi a pancia in giù. Sovrapponete le mani e appoggiate la fronte sul dorso della mano superiore. Gomiti larghi, spalle morbide, bacino pesante verso il pavimento. Lasciate che la pancia tocchi bene il supporto. Inspirazione

Inspirate dal naso contando mentalmente fino a 3. Sentite l’addome che spinge dolcemente contro il tappetino e le costole laterali che si allargano. Il petto alto dovrebbe muoversi il meno possibile. Pausa

Restate con i polmoni pieni per 1-2 secondi, senza forzare né “spingere” l’aria. Espirazione

Espirite lentamente dal naso, oppure da labbra socchiuse, contando fino a 4-6. Immaginate di svuotare l’aria dalla pancia verso la schiena, lasciando andare ogni tensione nelle spalle.

Ripetete per 20-30 respiri, circa cinque minuti. Potete farlo al mattino per “accendere” i polmoni, la sera per staccare dopo la giornata o prima dell’allenamento per attivare il core.

Se avvertite dolore alla schiena o avete problematiche respiratorie importanti, meglio chiedere prima un parere al vostro medico o al fisioterapista.

I benefici nella vita quotidiana: stress giù, postura su

La respirazione lenta e nasale attiva il sistema nervoso parasimpatico, quello che gestisce relax e recupero. Molte persone raccontano una sensazione di calma già dopo pochi cicli, come se il corpo tirasse un sospiro di sollievo.

Un altro effetto interessante riguarda il collo. Quando respirate sempre con il petto alto, usate continuamente i muscoli delle spalle e della parte anteriore del collo. Con il respiro del coccodrillo questi muscoli vengono “spenti” e il lavoro passa al diaframma. Il risultato, con un po’ di costanza, è meno rigidità e meno mal di testa da tensione.

C’è poi la postura. La posizione prona allunga dolcemente la zona lombare e la muscolatura paravertebrale. Dopo ore seduti alla scrivania, cinque minuti in questa posizione aiutano la colonna a ritrovare spazio e movimento.

Potete usarlo come piccolo rituale in tre momenti chiave:

prima di dormire, per abbassare i giri della mente;

nella pausa pranzo, per sciogliere schiena e diaframma dopo il computer;

dopo il computer; prima di una sessione di fitness, per migliorare la stabilità del core e ridurre le tensioni cervicali.

L’idea è semplice: allenare il corpo a respirare bene a terra, per poi portare quella stessa sensazione in piedi, seduti, mentre camminate o fate sport. Un gesto minuscolo, ma con effetti che si sentono su tutta la giornata.