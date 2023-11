Per vivere a lungo il primo segreto è la prevenzione: ecco quali esami del sangue fare per avere una valutazione della propria salute

Per quanto possa essere noioso e fastidioso, fare gli esami del sangue dovrebbe essere un appuntamento annuale fisso in calendario se avete a cuore la vostra salute e sognate di vivere a lungo.

Sottoporsi regolarmente a tali controlli infatti rappresenta un investimento prezioso nella propria salute a lungo termine, poiché fornisce una finestra chiara verso il funzionamento interno del nostro organismo.

È un appuntamento con il benessere che nessuno dovrebbe mai ritardare o posticipare per futili ragioni.

La prevenzione è un elemento chiave per una vita sana e gli esami del sangue sono uno strumento indispensabile per conseguire questo obiettivo. Questi possono infatti identificare in modo precoce eventuali anomalie o squilibri, offrendo la possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire lo sviluppo di gravi condizioni di salute.

E dato che la salute è il bene più prezioso che possediamo, abbiamo selezionato per voi sei valori fondamentali che dovrebbero essere monitorati attentamente e con regolarità. Eccoli.

Esami del sangue di routine: quali valori controllare?

1. Glicemia

La misurazione della glicemia riflette la quantità di glucosio presente nel sangue. Valori elevati di glicemia possono essere un segnale di diabete mellito, una malattia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. A sua volta, il diabete, se non gestito adeguatamente, può portare a complicazioni gravi come malattie cardiache, danni ai reni, neuropatia e problemi agli occhi.

Mantenere la glicemia entro limiti sani è un passo importante verso una vita sana.

2. Colesterolo

Il colesterolo è un grasso essenziale nel nostro corpo, ma è importante che ci sia il giusto equilibrio tra il colesterolo "buono" (HDL) e quello "cattivo" (LDL). Valori elevati di colesterolo LDL possono aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, tra cui aterosclerosi, infarti e ictus.

Controllare regolarmente i livelli di colesterolo attraverso esami del sangue è vitale per adottare stili di vita sani, come una dieta equilibrata e attività fisica, che contribuiscono a mantenere questo valore in equilibrio e ridurre il rischio cardiovascolare.

3. Trigliceridi

I trigliceridi sono grassi nel sangue che forniscono energia al corpo. Tuttavia, livelli elevati possono indicare un eccesso di calorie non utilizzate, aumentando il rischio di malattie cardiache e ictus.

Monitorare i trigliceridi, e ridurne il valore adottando una dieta adeguata e uno stile di vita sano, aiuta a identificare i fattori di rischio cardiovascolare e prendere misure preventive per mantenerli entro limiti sani.

4. Emoglobina glicata (A1c)

L'emoglobina glicata rappresenta la media degli zuccheri nel sangue degli ultimi due-tre mesi. Mantenere un livello adeguato di emoglobina glicata è cruciale per controllare la glicemia nel tempo e prevenire complicazioni legate al diabete, come danni ai vasi sanguigni, problemi cardiaci e neuropatia.

Un A1c ben gestito è associato a una migliore qualità di vita per le persone con diabete, riducendo il rischio di complicazioni a lungo termine.

5. Conta delle piastrine

La conta delle piastrine è fondamentale per la coagulazione del sangue. Un valore troppo alto o troppo basso può indicare problemi di coagulazione o malattie come la trombocitosi (eccesso di piastrine) o la trombocitopenia (bassa conta delle piastrine).

6. Conta dei globuli bianchi

La conta dei globuli bianchi è indicativa dello stato del sistema immunitario e della presenza di infezioni o infiammazioni nel corpo. Livelli elevati possono suggerire un'infezione, mentre livelli bassi possono indicare un problema nel sistema immunitario.

7. Funzione epatica (AST e ALT)

AST (Aspartato transaminasi) e ALT (Alanina transaminasi) sono enzimi prodotti dal fegato e presenti nel sangue. Questi enzimi sono fondamentali per la valutazione della salute epatica. Quando il fegato è danneggiato o non funziona correttamente, rilascia quantità maggiori di AST e ALT nel flusso sanguigno.

Monitorare i livelli di AST e ALT attraverso gli esami del sangue è quindi cruciale per individuare precocemente malattie epatiche, come l'epatite, la cirrosi e altre condizioni.