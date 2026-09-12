Tra dettagli romantici, fiocchi bon ton e colletti scultorei, ecco la selezione delle camicie e bluse più speciali della nuova stagione

Il capo capace di risolvere all'istante il dilemma del "cosa mi metto"? Beh, credete a noi: una bella camicia può fare davvero la differenza.

Dimenticatevi delle versioni formali e un po' "boring": quest’autunno il guardaroba apre le sue ante a un'ondata di bluse speciali, ricche di dettagli sofisticati, tagli inaspettati e quel pizzico di romanticismo che non guasta mai.

Dalle proposte d'ispirazione parisienne fino ai modelli dal tocco preppy, le camicie della nuova stagione sono pensate per elevare all'istante anche la combo più easy. Per chi ama un'allure raffinata, il primo grande trend punta tutto sui volumi morbidi e sui toni caldi e cremosi. Le sfumature color burro si vestono di dettagli chic, come nel modello fluido di Mango o nella versione bianca e minimal firmata LABO.ART.

Se cercate invece un boost di glamour, via libera a varianti dai dettagli scenografici e nuance audaci: volant e fiocchi si accendono nelle tonalità arancione di Marella, mentre chi preferisce un'eleganza più discreta troverà nel collo a imbuto della camicia tortora in misto lino di COS il giusto equilibrio tra struttura e leggerezza.

La classica camicia bianca si reinventa da & Other Stories grazie a un motivo di lembi di tessuto da annodare in vita che crea movimento, mentre Zara gioca con dettagli originali come sulla blusa con alamari.

Non mancano le fantasie grafiche più amate della mezza stagione: H&M cede al fascino della silhouette a peplum declinata su una stampa a righine rosse e bianche, mentre Pull&Bear smorza i toni con un motivo check print, ideale per sdrammatizzare un pantalone a vita alta.

A chiudere la palette autunnale ci pensano infine le sfumature calde del cacao e del marrone, che si vestono di trasparenze audaci. È il caso della camicia fluida e impalpabile proposta da Sézane, un pezzo dal fascino senza tempo da portare leggermente sbottonato sul décolleté per regalare all'intero outfit quell'inconfondibile tocco effortless-chic.

Pronte a scegliere la blusa perfetta per voi? Scoprite la nostra selezione qui sotto e fatevi tentare!

Camicie e bluse particolari: i modelli da non farsi scappare quest'autunno

Blusa color tabacco con volant e ricami, Sézane

Credits: sezane.com

Camicia peplum a righe, H&M

Credits: 2.hm.com

Camicia in misto lino con collo a imbuto, COS

Credits: cosstores.com

Blusa con alamari, Zara

Credits: zara.com

Camicia con fiocchi e ruches, MARELLA

Credits: it.marella.com

Camicia bianca over, LABO.ART

Credits: laboart.com

Camicia stampa check, PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Camicia con lembi di tessuto da annodare in vita, & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Blusa increspata a collo alto, MANGO

Credits: shop.mango.com