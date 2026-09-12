Camicie e bluse: le varianti più "cute" dalle nuove collezioni autunnali da mettere in wishlist
Il capo capace di risolvere all'istante il dilemma del "cosa mi metto"? Beh, credete a noi: una bella camicia può fare davvero la differenza.
Dimenticatevi delle versioni formali e un po' "boring": quest’autunno il guardaroba apre le sue ante a un'ondata di bluse speciali, ricche di dettagli sofisticati, tagli inaspettati e quel pizzico di romanticismo che non guasta mai.
Dalle proposte d'ispirazione parisienne fino ai modelli dal tocco preppy, le camicie della nuova stagione sono pensate per elevare all'istante anche la combo più easy. Per chi ama un'allure raffinata, il primo grande trend punta tutto sui volumi morbidi e sui toni caldi e cremosi. Le sfumature color burro si vestono di dettagli chic, come nel modello fluido di Mango o nella versione bianca e minimal firmata LABO.ART.
Se cercate invece un boost di glamour, via libera a varianti dai dettagli scenografici e nuance audaci: volant e fiocchi si accendono nelle tonalità arancione di Marella, mentre chi preferisce un'eleganza più discreta troverà nel collo a imbuto della camicia tortora in misto lino di COS il giusto equilibrio tra struttura e leggerezza.
La classica camicia bianca si reinventa da & Other Stories grazie a un motivo di lembi di tessuto da annodare in vita che crea movimento, mentre Zara gioca con dettagli originali come sulla blusa con alamari.
Non mancano le fantasie grafiche più amate della mezza stagione: H&M cede al fascino della silhouette a peplum declinata su una stampa a righine rosse e bianche, mentre Pull&Bear smorza i toni con un motivo check print, ideale per sdrammatizzare un pantalone a vita alta.
A chiudere la palette autunnale ci pensano infine le sfumature calde del cacao e del marrone, che si vestono di trasparenze audaci. È il caso della camicia fluida e impalpabile proposta da Sézane, un pezzo dal fascino senza tempo da portare leggermente sbottonato sul décolleté per regalare all'intero outfit quell'inconfondibile tocco effortless-chic.
Pronte a scegliere la blusa perfetta per voi? Scoprite la nostra selezione qui sotto e fatevi tentare!
Camicie e bluse particolari: i modelli da non farsi scappare quest'autunno
Blusa color tabacco con volant e ricami, Sézane
Credits: sezane.com
Camicia peplum a righe, H&M
Credits: 2.hm.com
Camicia in misto lino con collo a imbuto, COS
Credits: cosstores.com
Blusa con alamari, Zara
Credits: zara.com
Camicia con fiocchi e ruches, MARELLA
Credits: it.marella.com
Camicia bianca over, LABO.ART
Credits: laboart.com
Camicia stampa check, PULL&BEAR
Credits: pullandbear.com
Camicia con lembi di tessuto da annodare in vita, & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Blusa increspata a collo alto, MANGO
Credits: shop.mango.com
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