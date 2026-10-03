Molte di voi la bandiscono appena inizia la dieta, ma la patata è più leggera di quanto pensiate: se gestita bene, può diventare un'alleata dimagrante.

Una porzione da 200 grammi di patate cotte apporta circa 160-170 kcal. Un piatto medio di pasta da 80 grammi sfiora le 280-300 kcal. Eppure, quando si stringe la cinghia, nel piatto spariscono quasi sempre le patate, non gli spaghetti.

Il paradosso nasce da un equivoco: le patate sono viste come contorno “ingrassante”, invece appartengono allo stesso gruppo di pane, pasta e riso. Secondo le Linee guida per una sana alimentazione del CREA, rientrano infatti nel gruppo "cereali e derivati, tuberi". Il punto non è eliminarle, ma capire quante mangiarne, come cucinarle e con cosa abbinarle per evitare picchi di glicemia e calorie nascoste.

Patate vs pasta: cosa dicono davvero le calorie

In 100 grammi di patate crude troviamo circa 80-85 kcal, 18-20 g di carboidrati (soprattutto amido), circa 2 g di proteine e grassi quasi assenti. C’è anche un po’ di fibra, soprattutto se si consuma la buccia, più vitamina C, vitamina B6, potassio e magnesio.

Il confronto con la pasta è interessante. A parità di peso cotto, le patate contengono molta più acqua e quindi hanno una densità calorica più bassa. Tradotto in pratica:

200 g di patate cotte : circa 160-170 kcal

80 g di pasta secca (porzione standard): intorno alle 280-300 kcal

A livello di piatto, le patate possono fornire circa il 40% di calorie in meno rispetto alla pasta o al riso. Non solo. Studi sull’“indice di sazietà” mostrano che le patate bollite saziano più di pane e pasta a parità di calorie, perché occupano più volume nello stomaco e rilasciano energia in modo graduale.

Il problema non è la patata, ma quando la usate in aggiunta ad altri carboidrati: pasta con patate, pizza con patate, pane e patate come contorno. In quel caso il carico energetico schizza in alto, e la “colpa” finisce alla patata, che è solo l’ultima arrivata nel piatto.

Indice glicemico, amido resistente e abbinamenti salva-linea

Le patate hanno un indice glicemico medio-alto, soprattutto se bollite a lungo e ridotte in purè. L’amido così gelatinizzato viene assorbito molto velocemente, con un aumento rapido della glicemia. Questo però non significa che siano vietate a chi deve controllare zuccheri e peso.

Gli esperti di nutrizione ricordano che conta il carico glicemico del pasto, cioè l’effetto combinato di quantità, cottura e abbinamenti. Alcune mosse pratiche aiutano molto:

- scegliere cotture al forno o al vapore, con pezzi grandi, invece di lessarle fino a spappolarle

- evitare di schiacciarle fino a ottenere creme super lisce, che si comportano quasi come zucchero rapido

C’è poi il tema **amido resistente**. Se cuocete le patate, le lasciate raffreddare e le consumate fredde o appena riscaldate, una parte dell’amido si “ricristallizza” e diventa meno digeribile. Diversi studi hanno mostrato che questo amido resistente si comporta come una fibra prebiotica, nutre il microbiota intestinale e attenua il picco glicemico.

Un’insalata di patate fredde con legumi e verdure, condita con olio extravergine, è metabolicamente più “amica” della glicemia rispetto allo stesso quantitativo mangiato caldo e schiacciato.

Fondamentali anche gli abbinamenti: proteine e grassi buoni rallentano l’assorbimento dei carboidrati. Patate con pesce e verdure, frittata di patate e ortaggi, burger di patate e ceci con salsa allo yogurt sono esempi di piatti completi, sazianti e molto più gestibili per la curva glicemica rispetto alle classiche patatine fritte.

Quante patate mangiare a dieta e come cucinarle

In una dieta equilibrata per adulti sani, una porzione ragionevole è tra 150 e 250 grammi di patate cotte. Ma c’è una regola d’oro: vanno usate al posto di pane, pasta o riso, non in aggiunta.

Alcuni esempi concreti:

200 g di patate al forno con poco olio + verdure + pesce magro: pasto completo, con meno calorie di un piatto di pasta al sugo più pane

frittata al forno con patate e zucchine, servita con una grande insalata: piatto unico che sazia a lungo

insalata di patate fredde, fagioli e ortaggi misti con olio extravergine: soluzione vegetariana ricca di amido resistente e fibra

Sul fronte cotture, i metodi “promossi” a dieta sono bollitura con buccia, vapore, forno con poco olio e padella antiaderente ben coperta. Mantengono più acqua, richiedono meno condimento e preservano vitamine idrosolubili. La frittura va relegata alle occasioni speciali: l’olio assorbito raddoppia facilmente la densità calorica del piatto.

Attenzione anche ai condimenti: 10 grammi di olio extravergine aggiungono circa 90 kcal. Meglio dosarlo con il cucchiaio, usare erbe aromatiche, spezie, yogurt greco o ricotta magra al posto di burro, panna e formaggi molto grassi.

Chi ha diabete, insulino-resistenza o patologie renali deve fare un passo in più. Per queste condizioni, gli specialisti consigliano di personalizzare porzioni e frequenza, valutando anche il contenuto di potassio. In ogni caso il pattern resta lo stesso: porzioni moderate, cotture semplici, molti ortaggi nel piatto e niente doppie razioni di carboidrati.

Il messaggio finale, quindi, è meno drammatico di quanto l’immaginario collettivo faccia pensare: le patate non sono le “cattive” della dieta. Se gestite con intelligenza, possono diventare un modo furbo per tagliare calorie, aumentare sazietà e rendere la dieta un po’ più confortante. Senza rimpiangere ogni volta il piatto di pasta.