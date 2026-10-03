Colazione soffice come una nuvola, ma con abbastanza proteine per arrivare a pranzo senza attacchi di fame: i pancake con ricotta e mirtilli sono la coccola furba del weekend.

In 20 minuti netti potete portare in tavola dei pancake ricotta e mirtilli alti, morbidi e umidi dentro, molto lontani dalle solite frittelle piatte e un po’ stoppose. Una ricetta semplice, ma con un paio di mosse “da laboratorio” che fanno la differenza.

Secondo gli esperti di nutrizione, una colazione che combina carboidrati e proteine aiuta a sentirsi sazi più a lungo e a mantenere più stabile la glicemia. Qui entrano in gioco la ricotta e il latticello, che trasformano un dolce da colazione in una colazione quasi completa, soprattutto se aggiungete frutta fresca e un filo di yogurt accanto al piatto.

Perché i pancake ricotta e mirtilli vengono così soffici

La magia inizia dalla ricotta vaccina ben sgocciolata: aggiunge proteine e, soprattutto, umidità. Questo evita l’effetto “mattone” e regala una mollica interna cremosa, quasi vellutata. Setacciarla prima di unirla all’impasto aiuta a evitare grumi e a ottenere una pastella più uniforme.

Il secondo segreto è il latticello. È un ingrediente acido che, a contatto con il lievito per dolci, libera anidride carbonica e fa gonfiare i pancake in cottura. Se non lo trovate, potete crearlo in casa mescolando 60 g di yogurt magro con 60 g di latte parzialmente scremato e un cucchiaino di succo di limone, da lasciare riposare 10 minuti.

Terzo punto chiave: gli albumi montati a neve. Separare tuorli e albumi permette di incorporare aria nell’impasto. Quando unite gli albumi montati alla base, con movimenti delicati dal basso verso l’alto, state letteralmente gonfiando i vostri pancake come piccoli soufflé da padella.

Ultimo dettaglio tecnico: non lavorare troppo la pastella dopo aver aggiunto la farina. Qualche piccolo grumo è normale e aiuta a preservare la sofficità, mentre un impasto troppo liscio rischia di essere anche troppo elastico.

Ingredienti e varianti per 4 pancake da colazione

Per circa 4 porzioni vi serviranno: 2 uova medie, 30 g di zucchero, 250 g di ricotta vaccina ben sgocciolata, 120 g di latticello (o il sostituto yogurt-latte-limone), 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 125 g di farina 00, 3 g di sale, 6 g di lievito per dolci, scorza di limone non trattato, 50 g di mirtilli freschi, una noce di burro per la padella e sciroppo d’acero per servire. Il risultato è una colazione di circa 150 kcal a porzione, variabile in base al topping.

Per una versione più leggera potete sostituire lo zucchero con un dolcificante a base di eritritolo, che non incide sull’indice glicemico come lo zucchero classico. Un’altra opzione è usare metà farina 00 e metà farina di avena o integrale: rende i pancake più sazianti, ma ricordate di aumentare leggermente la quota di liquidi per mantenere la pastella morbida.

Chi preferisce limitare il lattosio può scegliere ricotta e latte delattosati, senza cambiare procedimento. Per una variante quasi senza glutine, è possibile usare farina di riso o un mix con avena certificata, bilanciando la consistenza con un cucchiaio di liquido in più.

Come preparare i pancake ricotta e mirtilli extra soffici

Iniziate separando con cura tuorli e albumi. In una ciotola capiente lavorate i tuorli con lo zucchero usando una frusta a mano, finché diventano chiari e leggermente spumosi. Unite la ricotta setacciata, il latticello e la vaniglia, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo.

Setacciate direttamente nella ciotola la farina, il lievito e il sale. Aggiungete la scorza di limone grattugiata finemente, che dà freschezza e profumo senza appesantire. Mescolate solo il necessario per far scomparire la farina.

In un’altra ciotola montate gli albumi a neve ferma. Incorporateli all’impasto in tre volte, con una spatola, con movimenti lenti dal basso verso l’alto. Questo passaggio richiede pochi minuti, ma è il cuore della ricetta.

Scaldate una padella antiaderente dal fondo spesso e ungetela con pochissimo burro, tamponando l’eccesso con carta da cucina. Versate 2-3 cucchiai di impasto per ogni pancake, creando dischi di circa 8 cm di diametro. Distribuite subito qualche mirtillo sulla superficie ancora cruda.

Cuocete a fiamma medio-bassa 2-3 minuti per lato. Girate solo quando vedete comparire piccole bolle in superficie e i bordi appaiono asciutti. L’interno resterà umido, l’esterno leggermente dorato. Impilate i pancake su un piatto, completate con altri mirtilli e con una colata di sciroppo d’acero.

Trucchi, errori da evitare e organizzazione della colazione

Se l’impasto vi sembra troppo denso, aggiungete un cucchiaio di latticello o latte alla volta, finché cade dal cucchiaio a nastro. Se invece è troppo liquido e si allarga troppo in padella, correggete con un cucchiaio di farina setacciata. Pancake bruciati fuori e crudi dentro indicano una padella troppo calda: abbassate la fiamma e datevi qualche minuto in più.

Per una colazione proteica completa potete accompagnare i pancake con yogurt greco e altra frutta fresca. In questo modo bilanciate lo zucchero dello sciroppo con fibre e proteine, rendendo il piatto più adatto anche a una mattina di lavoro o studio intenso.

Volete giocare d’anticipo? La pastella può riposare in frigorifero, coperta, per un paio d’ore. I pancake già cotti si conservano in frigo fino al giorno dopo e si possono anche congelare, separati da fogli di carta forno. Per rigenerarli basta una padella calda o qualche minuto in forno a 160 gradi: torneranno morbidi, pronti per un altro morso di nuvola ai mirtilli.