La mattina può influenzare i livelli di infiammazione dell'organismo più di quanto si creda. Dalla colazione all'esposizione alla luce naturale, ecco 5 semplici abitudini che possono aiutare a ridurre l'infiammazione cronica e favorire il benessere quotidiano.

Un cornetto al volo, caffè al bancone, notifiche che esplodono sullo schermo: inizia così la mattina di moltissime di voi. Piacevole, certo, ma poco amica dell’infiammazione. I nutrizionisti parlano sempre più spesso di infiammazione cronica di basso grado, quella forma silenziosa che non manda in pronto soccorso ma che, nel tempo, si associa a stanchezza, gonfiore addominale, pelle più reattiva e cicli mestruali complicati. E parte spesso da una combinazione di zuccheri, stress e sonno corto.

La fascia del mattino è una vera “finestra metabolica”: gli ormoni come il cortisolo sono naturalmente più alti, la sensibilità all’insulina è migliore e il corpo decide come gestire energia e infiammazione per le ore successive. Diversi studi, compresa una meta-analisi sulla dieta mediterranea citata da Tua Saúde e ricerche pubblicate su Current Biology, mostrano che luce, movimento e colazione possono ridurre i marcatori infiammatori. La buona notizia: bastano cinque abitudini semplici, alla portata di una mattina italiana normale.

1. Bevete acqua (non una pozione detox)

La notte ci lascia sempre un po’ disidratati. Secondo gli esperti, anche una lieve disidratazione si associa a valori più alti di alcuni marcatori infiammatori. Per questo molte linee guida consigliano un bicchiere d’acqua entro 10-15 minuti dal risveglio. Temperatura a scelta, con o senza limone: l’aggiunta agrumata va bene se vi piace, ma non ha poteri miracolosi e, se abusata, può irritare stomaco e smalto. Qui il vero gesto antinfiammatorio è la semplicità: acqua, ogni singola mattina.

2. Cercate la luce naturale e muovetevi almeno 5 minuti

Una ricerca pubblicata su Current Biology, ripresa da Valori Normali, mostra che 10-15 minuti di luce intensa al mattino migliorano la sensibilità all’insulina e riducono alcuni marcatori infiammatori. Tradotto: aprire la finestra, uscire sul balcone, fare due passi con il cane è già una piccola terapia. Se abbinate la luce a cinque minuti di stretching o yoga dolce, come suggeriscono gli articoli di Self, aiutate anche ad abbassare il cortisolo. Quando avete più tempo, puntate a 20-30 minuti di camminata all’aperto.

3. Colazione antinfiammatoria: proteine, fibre e grassi buoni

Una colazione solo zuccheri - brioche, succo, biscotti - crea un picco glicemico che, spiegano diversi studi raccolti da Valori Normali, attiva citochine e radicali liberi per ore. Per spegnere questo fuoco servono 20-30 grammi di proteine, più fibre e grassi buoni. Gli esempi pratici: yogurt greco o kefir con mirtilli, un cucchiaio di semi di lino e noci. Oppure pane integrale con avocado, olio extravergine e un uovo; porridge di avena con cannella, mandorle e un quadratino di cioccolato fondente almeno al 70%. Chi pratica digiuno intermittente può usare la stessa formula per il primo pasto, anche se è a mezzogiorno.

4. Usate i polifenoli giusti: caffè, frutti di bosco, cacao

Buone notizie per chi ama il caffè: è ricco di acidi clorogenici, polifenoli con azione antiossidante e antinfiammatoria. Uno studio dell’Università di Copenaghen, riportato da La Repubblica, ha mostrato che la combinazione tra polifenoli e proteine - per esempio caffè con latte - potenzia questo effetto. Se lo tollerate, un cappuccino leggero dentro una colazione bilanciata va meglio del caffè amaro con brioche vuota. Giocate anche con un pugno di frutti di bosco nello yogurt e un po’ di cacao o cannella nel porridge.

5. Spegnete il pilota automatico dello stress

Lo stress mattutino non viene solo dal traffico ma anche dal telefono. Valori Normali suggerisce di non aprire subito le notifiche: quei messaggi di lavoro alle 7.30 possono far decollare cortisolo e infiammazione prima ancora del primo caffè. Provate a regalarvi cinque minuti senza schermo per respirare, fare stretching leggero o annotare tre cose per cui siete grate. Gli esercizi di movimento consapevole ricordati da Self aiutano il sistema nervoso a calmarsi. Un trucco veloce: contate quante di queste abitudini fate già oggi; se sono almeno tre, siete sulla buona strada.

Quando questi gesti non bastano

Le abitudini mattutine antinfiammatorie sono una base potente, ma non sostituiscono le cure mediche. Chi convive con malattie autoimmuni, diabete, patologie cardiovascolari o disturbi gastrointestinali importanti dovrebbe confrontarsi con il proprio medico o con un nutrizionista prima di cambiare radicalmente colazione e routine. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che uno stile di vita complessivo di tipo mediterraneo, fatto di movimento regolare e cibi freschi, riduce il rischio di molte malattie croniche. La mattina può diventare il momento giusto per iniziare a costruirlo, un gesto alla volta.