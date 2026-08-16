Una colazione golosa ma equilibrata è possibile: questi pancakes al cocco e mirtilli low carb si preparano in soli 15 minuti, senza farina tradizionale e naturalmente senza glutine. Con farina di cocco, uova e pochi ingredienti selezionati portate in tavola dei pancake soffici, ricchi di fibre e perfetti per chi vuole limitare gli zuccheri senza rinunciare al gusto.

Quindici minuti e una ciotola: è tutto quello che vi serve per preparare pancakes low carb al cocco con mirtilli, soffici e naturalmente senza glutine. Una colazione che profuma di vacanza, ma resta amica della linea e della glicemia.

Mentre molte ricette parlano di pancake “leggeri” usando ancora farina 00 e zucchero, qui il gioco è diverso: nessun cereale, solo farina di cocco, una piccola dose di mirtilli e un dolcificante a basso impatto glicemico. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità invitano a limitare gli zuccheri aggiunti, e questo tipo di colazione low carb va proprio in quella direzione.

Perché questi pancakes al cocco e mirtilli sono davvero low carb e senza glutine

Low carb non significa solo “poche calorie”. Significa ridurre i carboidrati disponibili, soprattutto quelli da farine raffinate e zuccheri. Qui la base è la farina di cocco, naturalmente senza glutine e molto ricca di fibre: a parità di peso contiene molti meno carboidrati rispetto alle farine di frumento o di riso.

L’assenza totale di farine tradizionali rende i pancakes adatti anche a chi è celiaco o evita il glutine per scelta. Attenzione però: usate lievito per dolci senza glutine e eventuali aromi con la dicitura “senza glutine” per evitare contaminazioni.

I mirtilli ci sono, ma in quantità controllata. Bastano pochi frutti a porzione per dare freschezza, colore e antiossidanti senza trasformare la colazione in una bomba di zuccheri. Se restate su una piccola manciata totale, la colazione può rimanere tranquillamente entro una decina di grammi di carboidrati, variabili in base alle dosi e al dolcificante scelto.

Ingredienti e varianti smart per una colazione low carb

Per circa 6 pancakes low carb al cocco con mirtilli vi serviranno:

40 g di farina di cocco

20 g di farina di mandorle finissima (facoltativa ma consigliata per la morbidezza)

finissima (facoltativa ma consigliata per la morbidezza) 2 uova medie

120 ml di latte di cocco in brick o altra bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti

in brick o altra bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti 1 cucchiaio di dolcificante in polvere tipo eritritolo o stevia (regolate a gusto)

in polvere tipo eritritolo o stevia (regolate a gusto) 1 cucchiaino di lievito per dolci senza glutine

un pizzico di sale

40-50 g di mirtilli freschi

Per il topping: yogurt greco intero denso, altra farina di cocco o cocco rapé non zuccherato, qualche mirtillo fresco.

Se non amate il latte di cocco, potete sostituirlo con bevanda di mandorla, soia o anche latte vaccino, purché senza zuccheri aggiunti. In questo caso i carboidrati saliranno leggermente, ma l’equilibrio resta decisamente low carb.

Come prepararli soffici: la tecnica passo passo

In una ciotola unite farina di cocco, farina di mandorle, lievito e sale. Mescolate bene con una frusta per distribuire il lievito in modo uniforme.

In un’altra ciotola sbattete le uova con il dolcificante. Aggiungete il latte di cocco a filo, continuando a mescolare. Versate i liquidi sui secchi e amalgamate senza lavorare troppo: l’impasto all’inizio vi sembrerà fluido.

Lasciate riposare 5-10 minuti. La farina di cocco è molto assorbente e in questo tempo la pastella si addenserà. Se diventa troppo densa, aggiungete un goccio di latte in più; se è ancora troppo liquida, un cucchiaino di farina di cocco.

Scaldate una padella antiaderente, ungetela leggermente con olio di cocco o burro chiarificato. Versate piccole porzioni di impasto, formando dischi spessi. Distribuite subito qualche mirtillo sulla superficie di ogni pancake. Quando compaiono le prime bollicine e i bordi opacizzano, girate delicatamente e cuocete ancora uno o due minuti.

Impiattate impilando i pancakes, aggiungete yogurt greco, mirtilli freschi e una spolverata di cocco.

Trucchi, conservazione e domande frequenti

Perché tanta insistenza sulla farina di cocco? Perché non potete sostituirla a caso. È molto più assorbente delle altre farine: se provate a usare farina di riso o di avena nelle stesse dosi, otterrete un impasto completamente diverso, spesso troppo liquido e difficile da cuocere. Se volete sperimentare mix con altre farine low carb, dovete sempre ribilanciare i liquidi.

Le uova sono la vostra alleata per la morbidezza. Se volete pancakes ancora più soffici, potete montare a neve un albume e incorporarlo alla fine con movimenti dal basso verso l’alto.

Domanda classica: i pancakes al cocco sono davvero adatti a una dieta low carb? Sì, se usate farina di cocco (ed eventualmente di mandorle), un dolcificante senza zuccheri e tenete sotto controllo la quantità di frutta. Secondo gli esperti di nutrizione, questo tipo di colazione aiuta a evitare i picchi glicemici tipici di brioche e cereali zuccherati.

Posso prepararli senza latte di cocco? Certo: scegliete una bevanda vegetale senza zuccheri, regolando la quantità in base alla consistenza.

Sono davvero senza glutine? Sì, a patto di usare solo farine naturalmente prive di glutine, lievito certificato e una padella pulita, evitando utensili usati per preparazioni con farina di frumento.

Potete conservarli in frigorifero per 2-3 giorni, impilati e separati da carta da forno, oppure congelarli. Per riportarli alla vita basterà una padella calda o pochi minuti in forno: torneranno soffici come appena fatti.