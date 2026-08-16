Un pizzico di cannella sulla lingua di suocera non è una stramberia da social, ma un vecchio trucco da giardinieri per salvare radici carnose, terriccio ammuffito e moscerini fastidiosi.

Nelle case italiane la sansevieria, o lingua di suocera, è spesso la pianta di design piazzata in salotto e data per “indistruttibile”. Poi, all’improvviso, foglie mosce, odore strano dal vaso, moscerini che svolazzano appena la spostate.

In questo momento molte persone scoprono che la spezia dei biscotti può diventare un alleato anche nella cura delle piante. La cannella viene infatti utilizzata da tempo nel giardinaggio domestico come rimedio naturale contro alcuni problemi legati a funghi, eccesso di umidità e piccoli danni alle radici, soprattutto per piante con radici carnose come sansevieria, orchidee e piante grasse.

Perché proprio cannella sulla sansevieria

Partiamo dalla pianta. La sansevieria, oggi classificata come Dracaena trifasciata, è originaria di zone aride africane. Sotto il vaso ha radici spesse e carnose che immagazzinano acqua. Questo la rende bravissima a sopravvivere alla vostra dimenticanza, ma vulnerabile al marciume radicale quando l’annaffiatura è troppo generosa.

In appartamento i problemi tipici sono tre: ristagno idrico che fa marcire le radici, muffa bianca sulla superficie del terriccio e moscerini del terriccio che si sviluppano nei vasi sempre umidi. Qui entra in scena la cannella.

Il principio aromatico più caratteristico della cannella, la cinnamaldeide, è noto per le sue proprietà antifungine e antibatteriche. Proprio per questo la spezia viene spesso impiegata come rimedio naturale per limitare la proliferazione di alcuni microrganismi sulla superficie del terriccio e sulle parti appena tagliate della pianta. La cannella in polvere, inoltre, contribuisce a mantenere più asciutto lo strato superficiale del substrato, creando condizioni meno favorevoli allo sviluppo di muffe.

È importante però non confonderla con un concime. La cannella non fornisce alla pianta quantità significative di azoto, fosforo o potassio. Va considerata piuttosto come un fungicida naturale leggero e come una sorta di “cerotto” da applicare sulle ferite di radici e fusti dopo potature o rinvasi.

Come usare la cannella sulla lingua di suocera

L’uso più interessante è durante il salvataggio da marciume radicale o al momento del rinvaso.

Passo per passo:

1. Estraete la pianta dal vaso e rimuovete il terriccio fradicio.

2. Con forbici pulite tagliate tutte le radici nere, mollicce o maleodoranti.

3. Asciugate delicatamente e cospargete i tagli con un velo di cannella in polvere, come se fosse zucchero a velo, non una panatura.

4. Lasciate la pianta all’aria qualche ora o una notte, così le ferite si asciugano.

5. Rinvasate in substrato molto drenante per piante grasse, con uno strato di argilla espansa sul fondo.

Questo accorgimento può essere particolarmente utile per le piante con radici carnose, perché applicare un leggero strato di cannella sulle parti recise aiuta a mantenere più asciutta la zona del taglio e a limitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di funghi durante la fase di cicatrizzazione.

Altro scenario: terriccio con muffa superficiale e nuvole di moscerini ogni volta che bagnate. In questo caso potete:

- lasciare asciugare bene il substrato;

- rimuovere con un cucchiaino lo strato più colpito;

- spolverare la superficie con mezzo cucchiaino di cannella, creando un velo sottile.

Un altro metodo consiste nel preparare un infuso leggero: un cucchiaino di cannella in un litro d’acqua, lasciato riposare qualche ora, con cui bagnare il vaso occasionalmente, alternandolo ad acqua semplice. L’obiettivo non è nutrire la pianta, ma rendere temporaneamente meno favorevole lo strato superficiale del terreno alla proliferazione di muffe e microrganismi indesiderati.

Terzo uso, molto apprezzato nella propagazione: quando dividete un ciuffo di foglie o preparate una talea di sansevieria, potete intingere la base tagliata nella cannella e scuotere l’eccesso. La polvere aiuta a mantenere asciutta la ferita e offre una leggera protezione contro le muffe durante la cicatrizzazione.

Dosi, limiti ed errori da evitare

Sulle dosi vale soprattutto una regola: meglio utilizzare poca cannella alla volta piuttosto che creare strati spessi sulla superficie del vaso. Come riferimento pratico:

- superficie del vaso: circa mezzo cucchiaino per un vaso medio, ogni 2-3 settimane, solo finché il problema è presente;

- nel terriccio nuovo: circa un cucchiaino di cannella per litro di substrato, ben mescolata, al momento del rinvaso;

- infuso: da uno a due cucchiai rasi per litro d’acqua, usato come trattamento occasionale, non come unica acqua di irrigazione.

Esagerare con gli strati di cannella è controproducente. Una quantità eccessiva può creare una crosta sulla superficie del terriccio, ostacolando il passaggio uniforme dell’acqua e alterando inutilmente l’equilibrio del substrato. Anche quando si utilizzano rimedi naturali, quindi, è preferibile intervenire con moderazione.

Altro punto chiave: la cannella non risolve errori strutturali di coltivazione. Se la vostra lingua di suocera vive in un vaso senza fori, in un coprivaso pieno d’acqua o in un terriccio pesante da geranio, il marciume radicale tornerà comunque. Va sempre abbinata a drenaggio corretto, poca acqua e buona luce.

Capitolo sicurezza: nelle piccole quantità normalmente utilizzate nei vasi di casa, è comunque opportuno evitare che cani e gatti lecchino o ingeriscano direttamente grandi quantità di cannella in polvere, che potrebbe risultare irritante.

Infine, quando non usarla? Se la sansevieria è sana, ha foglie turgide e il terriccio asciuga correttamente, non serve trattarla “per prevenzione” ogni settimana. Se il problema è una carenza di nutrienti o un terriccio esausto, serve un concime equilibrato, non più cannella. E se l’infezione fungina è molto avanzata, con tessuti molli fino al centro della pianta, la spezia non farà miracoli: spesso la soluzione più efficace è ripartire da una talea sana e correggere le abitudini di annaffiatura.