Dagli anni ’90 ad oggi le sneakers bianche di tela non hanno perso un briciolo del loro appeal: ecco le più belle da puntare in questa stagione.

Fino a qualche settimana fa, complice una primavera che tardava a esplodere, abbiamo avuto occhi solo per le classiche sneakers in pelle o in satin, che ci hanno accompagnato tra un impegno all’altro, da mattina a sera.

Ma adesso che le temperature sono più alte e l'estate è dietro l’angolo, noi siamo pronte a tirare finalmente fuori dalla scarpiera anche le nostre amate sneakers bianche di tela.

***Fan degli anni ’90? Ecco 7 must-have che non possono proprio mancare nel vostro guardaroba***

Avete presente quei modelli dal design essenziale, con la tomaia in canvas e la suola in gomma, che negli anni ’90 spopolavano dappertutto? Beh, è arrivato il momento di rispolverarle perchè saranno loro una delle grandi rivelazioni della stagione.

Nate come calzature dei marinai, le sneakers bianche di tela sono state per molto tempo le scarpe predilette dalle classi più abbienti per fare sport. Ma è grazie a grandi icone degli anni ’90, a partire da Julia Roberts che le aveva sempre ai piedi, che sono entrate nell’Olimpo dei grandi must-have da avere sempre nella cabina armadio.

Indossate in perfetto stile nineties, con jeans a gamba dritta e vita alta e t-shirt basic, o abbinate in modo più femminile, a slip dress dai colori neutri e chemisier leggeri e impalpabili, potranno rivelarsi delle ottime alleate a ogni ora del giorno.

E noi abbiamo già individuato almeno un paio di modelli su cui, ne siamo certe, anche Julia Roberts avrebbe aggiunto alla sua wishlist negli anni ’90. Non vi resta che scoprirli nella mini gallery a seguire!

Sneakers bianche di tela: 7 modelli da avere ora

SUPERGA Le iconiche sneakers 2750 con la suola in gomma

Credits: superga.com

MIU MIU Sneakers in drill con il logo ricamato

Credits: miumiu.com

CONVERSE All Star basse in tela bianca

Credits: converse.com

TOMMY HILFIGER Sneaker in tela con bandierina a contrasto

Credits: it.tommy.com

VANS Scarpe Authentic con la tomaia in tela e la suola in gomma

Credits: vans.com

EYTYS Sneakers in tela con la suola in gomma

Credits: eytys.com

D.A.T.E. Sneakers in tela con la suola in gomma semitrasparente

Credits: date-sneakers.com

Foto: GettyImage