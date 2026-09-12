Una dieta piena di frutta e verdura colorata non fa solo bene alla linea: diversi studi mostrano che i carotenoidi possono aiutarvi a dormire più a lungo e meglio, in modo del tutto naturale.

Uno studio pubblicato su Nutrition Journal nel 2023, basato su oltre 23 mila adulti, ha osservato che chi assume più carotenoidi con l’alimentazione dorme più spesso per una durata considerata “ottimale”. Meno sonno troppo breve, meno sonno eccessivo. E in gioco non ci sono pillole esotiche, ma alimenti che avete già in cucina: carote, zucca, pomodori, peperoni, spinaci.

Questi pigmenti naturali, tipici della dieta mediterranea, non colorano solo frutta e verdura. Secondo diversi studi potrebbero contribuire a un sonno più profondo e continuativo grazie alla loro azione antiossidante e al legame con la vitamina A. L’idea non è trovare l’ennesimo rimedio miracoloso, ma costruire un piatto serale che lavori in silenzio per il vostro riposo.

Cosa sono i carotenoidi e che cosa c’entrano con il sonno

I carotenoidi sono composti presenti in centinaia di varietà di piante. Danno il colore giallo, arancione e rosso a carote, zucca, patate dolci, albicocche, melone, pomodori, peperoni. Anche le verdure a foglia verde scuro, come spinaci e cavolo riccio, ne sono ricchissime: il verde della clorofilla semplicemente ne maschera la tinta. I più noti sono betacarotene, alfa-carotene, luteina, zeaxantina, licopene e betacriptoxantina.

Una parte di questi pigmenti viene trasformata dall’organismo in vitamina A, coinvolta nella vista, nel sistema immunitario e nei ritmi circadiani. Studi preclinici hanno mostrato che una carenza di vitamina A può alterare l’orologio biologico e il sonno profondo. In parallelo, i carotenoidi agiscono da antiossidanti e sostengono i normali processi antinfiammatori: meno stress ossidativo e infiammazione di basso grado significano un terreno più favorevole a un sonno stabile, con meno risvegli.

Cosa dice la ricerca: più carotenoidi, sonno più regolare

Nel grande programma statunitense National Health and Nutrition Examination Survey, che ha coinvolto 23.307 adulti, i ricercatori hanno confrontato l’introito di carotenoidi con la durata del sonno. Chi si collocava nelle fasce intermedie di consumo di questi pigmenti mostrava meno spesso un sonno molto breve o molto lungo rispetto a chi ne assumeva pochissimi. In particolare, betacriptoxantina, luteina con zeaxantina e betacarotene sembrano contribuire di più a questa associazione.

Altri studi che misurano i carotenoidi nel sangue hanno trovato un quadro simile: livelli circolanti più bassi si associano più spesso a sonno troppo breve. Secondo diversi lavori recenti, chi dorme abitualmente poco presenta anche un profilo più pro‑ossidante e più marcatori di infiammazione sistemica; i carotenoidi potrebbero aiutare a riequilibrare proprio questi aspetti.

Esistono anche dati su integratori mirati. In uno studio randomizzato, persone che passavano molte ore davanti agli schermi hanno assunto per alcuni mesi luteina e zeaxantina in capsule: oltre a un miglioramento dei disturbi visivi, è stata osservata una migliore qualità riferita del sonno. Parliamo però di un campione limitato e di condizioni specifiche, non di una “pillola del riposo” valida per tutti. E, come ricordano i nutrizionisti, queste ricerche mostrano associazioni: una dieta ricca di carotenoidi di solito è anche più varia, con più fibre e meno cibi ultra‑processati, tutti fattori che aiutano il sonno.

Come riempire il piatto serale: i colori che aiutano a dormire

Tradurre tutto questo nella vita reale è più semplice di quanto sembri. L’idea è comporre, soprattutto la sera, un “piatto dei colori del sonno” dando spazio alle tinte giallo‑arancio, rosse e verde scuro. Carote, zucca, patate dolci, peperoni rossi, pomodori, spinaci, cicoria, bietole colorate: più sfumature ci sono, più ampia sarà la gamma di carotenoidi.

Per assorbirli bene serve sempre un po’ di grasso. La combinazione più mediterranea è un filo di olio extravergine d’oliva a crudo, magari su una vellutata di zucca o su carote e peperoni passati in forno. Anche una manciata di frutta secca o di semi (noci, nocciole, semi di zucca) funziona: aggiunge grassi “buoni”, magnesio e proteine, utili a evitare picchi glicemici serali e attacchi di fame notturna.

Una cena tipo pro‑sonno potrebbe prevedere un cereale integrale (riso integrale, farro, orzo) con legumi o pesce, un contorno abbondante di verdure colorate - ad esempio zucca al forno e insalata di spinaci con carote a rondelle - condite con olio extravergine, più una piccola porzione di frutta giallo‑arancio come dessert. Così combinate carotenoidi, fibre, triptofano, vitamina B6 e magnesio, un piccolo team di nutrienti amici del riposo.

Se sentite il bisogno di uno spuntino serale, meglio restare sullo stesso filone: bastoncini di carota cotta al vapore con hummus, una ciotola di passato di verdure arancioni e verdi, oppure qualche cucchiaio di yogurt con pezzetti di albicocca o mango. Sono opzioni che saziano senza appesantire e aiutano a mantenere stabile la glicemia durante la notte.

E gli integratori? Le capsule di carotenoidi possono avere un ruolo in situazioni particolari, per esempio per problemi oculari specifici, ma andrebbero sempre valutate con il medico. Dosi molto alte di betacarotene, soprattutto in supplementi, possono portare a carotenosi, quella colorazione giallastra e reversibile della pelle, e alcuni studi suggeriscono prudenza nei forti fumatori. Per il sonno e per la salute in generale, la strategia più sicura resta fare il pieno di colori naturali nel piatto, con almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, di cui una buona parte nelle sfumature più vivaci.