Il famoso tasto 9 del Postamat non è un codice magico, ma una scorciatoia ufficiale per il prelievo senza carta tramite smartphone: utile, sicura e meno "misteriosa" di quanto possa sembrare

Il prelievo senza carta agli sportelli Postamat, usando lo smartphone al posto della carta fisica, non è più un miraggio. Davanti a molti bancomat delle Poste oggi si vede qualcuno che preme subito il tasto 9, convinto di usare un trucco segreto.

In realtà, come spiegano Poste Italiane, quel pulsante non sblocca denaro extra né funzioni nascoste. Serve solo ad attivare in modo rapido il prelievo senza carta, collegando lo sportello all'app ufficiale tramite QR code.

Perché tutti parlano del tasto 9 del Postamat

La moda del tasto 9 nasce soprattutto dai social, che amano trasformare ogni funzione tecnica in leggenda metropolitana. Nei video si insinua l'idea di un pulsante «magico» del Postamat, in grado di aggirare limiti e regole.

Secondo le informazioni diffuse da Poste Italiane, invece, il tasto 9 è solo l'avvio di una procedura ufficiale: il prelievo senza carta. Una scorciatoia pensata per usare il telefono come chiave di accesso ai propri soldi, con gli stessi controlli di sicurezza previsti per la carta fisica.

Che cos'è il prelievo senza carta di Poste Italiane

Nel linguaggio di Poste Italiane si parla di prelievo senza carta, o prelievo cardless. In pratica si può ritirare contante da un Postamat senza inserire la carta, confermando l'operazione dal proprio smartphone anziché dal tastierino dello sportello.

I prodotti abilitati sono carte di debito collegate al conto BancoPosta, molte carte prepagate Postepay e altri rapporti indicati nei materiali dell'azienda. In tutti i casi la regia è affidata all'App Poste Italiane e al codice PosteID, che sostituisce il classico PIN digitato al bancomat.

Come usare il tasto 9 passo passo

Arrivati al Postamat compatibile, la sequenza è semplice. Prima aprite l'App Poste Italiane e selezionate la funzione «Prelievo senza carta», così il telefono è pronto a dialogare con lo sportello.

Poi premete una sola volta il tasto 9: sul display compare un QR code. Con l'app già aperta inquadrate il codice con la fotocamera; sullo smartphone potrete scegliere da quale carta o conto prelevare e indicare l'importo desiderato.

Per confermare, spiegano i materiali di Poste Italiane, si usa il codice PosteID oppure, sui telefoni compatibili, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. Solo dopo questa autorizzazione il Postamat eroga il contante, come in un prelievo tradizionale.

Limiti, sportelli compatibili e falsi miti

Qui crolla il mito principale: il tasto 9 non permette di prelevare più denaro. Come sottolinea Adnkronos, lo smartphone sostituisce soltanto la carta nella fase di identificazione, ma i limiti giornalieri e mensili restano quelli fissati per la carta o il conto utilizzati.

Un'altra cosa da tenere a mente: non tutti i Postamat sono uguali. Il prelievo senza carta è disponibile solo sugli sportelli abilitati; se dopo aver premuto il tasto 9 il QR code non appare, significa che quella macchina non è ancora aggiornata con la funzione cardless.

La stessa logica di QR code collegato all'app è stata estesa anche a molti punti convenzionati, come le tabaccherie PuntoLIS, dove si possono effettuare prelievi contanti collegati ai prodotti Poste Italiane.

Sicurezza: i veri vantaggi (e le cautele indispensabili)

Dal punto di vista della sicurezza, il prelievo senza carta offre alcuni vantaggi. Non inserendo la carta nel lettore si riduce il rischio di clonazione tramite dispositivi di skimming, e senza digitare il PIN sul tastierino diminuisce anche la possibilità che qualcuno lo intercetti alle vostre spalle.

Gli esperti di sicurezza bancaria ricordano però che, proprio perché la procedura passa dal telefono, vanno rispettate alcune regole base. Il QR code deve essere generato solo dal Postamat e inquadrato esclusivamente tramite l'app ufficiale; nessun operatore serio chiede per telefono PosteID, password o codici temporanei. Se il QR non appare, l'app non riconosce l'operazione o notate parti sospette su tastiera e lettore, la mossa giusta è annullare tutto e cambiare sportello o rivolgersi all'ufficio postale.

*** Ecco perché è sempre meglio non stampare lo scontrino dopo aver prelevato con il bancomat ***