Come indossare lo stile boho a settembre? Le trendsetter di Instagram ci mostrano l’ispirazione giusta per non sbagliare un look

Se una cosa è certa, è che la fine dell’estate richiama puntualmente un periodo di grande fermento, fatto di nuove proposte fashion, nuove tendenze e, inevitabilmente, nuovi look da provare. Perché sì: settembre è un po’ come “il gennaio della moda”, un mese di restart che lascia alle spalle tutto quello che c’era prima e ci invoglia a ripartire, anche - e soprattutto - dal guardaroba.

E, tra i fedelissimi di stagione (come i trend preppy e quelli minimalisti), che da sempre funzionano un po’ come un avviso digitale dell’arrivo del back to city, quest’anno troviamo anche qualche new entry pronta a spice up il livello del rientro dalle vacanze.



È il caso dello stile boho (o boho-chic, boho-western e tutte sue le varie sottocategorie) che, da micro trend, sembra essersi trasformato in una delle estetiche di riferimento dell’autunno che ci attende.

E, forse il motivo per cui ci piace così tanto è che, fra palette neutre ed estetiche reiterate, il boho porta con sé una ventata di freschezza - in tutti i sensi - alla moda settembrina, fra eccentricità, creatività e libertà, abiti svolazzanti, ricami, perline & paillettes, camperos, giacche in suede, gilet, kimono e frange all over.

Perché non iniziare settembre con il piede giusto, dunque, e immergersi nella tendenza che conquisterà i mesi a venire fin da subito? 7 look da cui prendere ispirazione per un “september-time” all’insegna del boho!

1) Look boho per l'autunno: la camicia romantica

Uno dei massimi esponenti dello stile boho è, senza ombra di dubbio, la camicia romantica. Con le ruches, in pizzo, ampia o con il colletto, già da sola basta a dichiarare il mood del nostro outfit; ma quando entrano in gioco una borsa in camoscio con borchie, una maxi cintura sui pantaloni e un copricapo decorato da perline e ricami, il dubbio svanisce: siamo ufficialmente in pieno boho.

2) Look boho per l'autunno: la giacca con le frange

A volte basta anche un solo statement piece a fare l'outfit: e quale capo di abbigliamento migliore se non una giacca con la frange? In pelle o in camoscio, l’importante è che sia dichiaratamente extra.

3) Look boho per l'autunno: il coordinato con le frange

Sempre per la categoria frange, prepariamoci a una vera e propria fringe mania: pantaloni, giacche, gonne, foulard e vestiti si ricopriranno di frange a più non posso, trasformando - come in questo caso - un semplice coordinato T-shirt e gonna in un outfit da 10 e lode.

4) Look boho per l'autunno: abito svolazzante e ballerine

Nonostante siamo già a settembre, l’ondata di caldo estivo non sembra ancora intenzionata ad abbandonarci del tutto: di conseguenza, anche tutti quei vestiti leggeri e svolazzanti che abbiamo indossato per tutta l’estate sono ancora più che ammessi, magari con un tocco più grintoso dato da un paio di ballerine con borchie.

5) Look boho per l'autunno: bermuda, camicia e accessori statement

A testimonianza del fatto che qualsiasi outfit può diventare boho, se davvero lo vogliamo, ecco un look composto da capi che, apparentemente non appartengono a questo stile ma che acquisiscono il fascino tipico di questo trend, grazie allo styling e agli accessori. Qui, un copricapo e una cintura con borchie sono gli elementi che trasformano il tutto, oltre al tocco animalier e sulle slingback che, da sole possono sembrare una scarpa più minimal, ma appaiate agli accessori giusti, si reinventano.

6) Look boho per l'autunno: bloomers, camicia e zoccoli

Se non siamo pronte ad abbandonare i tanto amati bloomers che ci hanno accompagnato per tutta l’estate, abbiamo uno styling per voi. Camicia oversize - anche non necessariamente romantica e bohémien - resa accattivante da una cinture di perline e zoccoli con le borchie!

7) Look boho per l'autunno: total lace

Infine, se apprezzate il lato più romantico dello stile bohémien, l'outfit ideale per voi è composto da un total lace da testa a piedi, accessoriato da borse ricamate, copricapi funny e collane maxi.