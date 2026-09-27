Testa completamente bianca a 40 anni non è solo un dramma da parrucchiere: spesso è un messaggio che vi manda il corpo; tra genetica, stress e possibili carenze

Accorgersi di avere capelli bianchi precoci è un piccolo shock: uno specchio, una luce impietosa in ascensore e la domanda parte automatica. Sto invecchiando troppo in fretta? O il mio corpo mi sta segnalando qualcosa che non vedo ancora?

I dermatologi parlano di canizie precoce quando i capelli iniziano a sbiancare prima dei 20 anni nelle persone caucasiche e, in generale, quando più della metà della chioma è grigia prima dei 40.

Nella maggior parte dei casi non è nulla di grave, ma il modo in cui i capelli diventano bianchi può raccontare molto di quello che succede dentro.

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Capelli bianchi precoci: cosa è normale e cosa no

Prima informazione rassicurante: la causa più frequente dei capelli bianchi da giovani è la genetica. Se genitori, zii e nonni hanno iniziato a imbiancare presto, è probabile che succeda anche a voi. Le cellule che producono il pigmento, i melanociti, esauriscono la loro “riserva” prima, semplicemente perché così è scritto nel vostro DNA.

Conta anche l’età. Un singolo filo bianco a 28 anni è comune e, da solo, non giustifica esami del sangue. Diverso è vedere più del 50% dei capelli grigi a 30 anni o un cambiamento vistoso in pochi mesi: lì vale la pena fermarsi e osservare meglio il contesto.

Lo stile di vita, poi, può accelerare ciò che la genetica ha messo in programma. Fumo di sigaretta, obesità, poca attività fisica, alimentazione povera di frutta e verdura aumentano lo stress ossidativo sul follicolo. In pratica i radicali liberi danneggiano i melanociti e le loro cellule staminali: il risultato è un capello senza colore che spunta prima del previsto.

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Quando i capelli bianchi sono davvero un segnale del corpo

Il colore, da solo, dice poco. Il modo in cui l’incanutimento compare, invece, è un indizio importante. Se i capelli bianchi aumentano gradualmente, sparsi sulla testa, e vi sentite in forma, spesso si tratta solo di un mix di familiarità e abitudini di vita migliorabili.

Un’altra storia è il cambiamento apparentemente improvviso. Alcune persone hanno l’impressione di essere “imbiancate in poco tempo”. In diversi casi c’entra l’alopecia areata: i capelli pigmentati cadono a chiazze, restano in vista quelli già bianchi e la chioma sembra sbiancata di colpo. Anche una sola zona senza capelli o molto diradata, soprattutto se recente, è un motivo valido per una visita dermatologica.

Poi c’è la famosa ciocca bianca isolata, la poliosi. Una sola striscia chiarissima, spesso vicina all’attaccatura, che può comparire in associazione a vitiligine o, di nuovo, alopecia areata. In questi casi il medico guarda sempre anche la pelle sottostante, perché il capello riflette quello che succede nella cute.

E le carenze? Alcuni studi osservazionali hanno trovato un’associazione tra carenza di vitamina B12 e capelli bianchi precoci. Ma l’elemento davvero utile sono i sintomi: stanchezza marcata senza motivo, formicolii alle mani o ai piedi, disturbi dell’equilibrio, lingua liscia o dolorante (glossite). Soprattutto se seguite una dieta vegana senza integrazione di B12 o avete avuto interventi all’apparato digerente.

Segnali simili valgono per altre carenze. Capelli bianchi insieme a pallore, fiato corto, battito accelerato dopo sforzi minimi possono suggerire una carenza di ferro con anemia. Se allo sbiancamento si associano aumento di peso, pelle secca, freddolosità, sonnolenza, si pensa invece all’ipotiroidismo. In tutte queste situazioni il messaggio del corpo non sono solo i capelli, ma il quadro completo.

Quando il medico sospetta una carenza, il primo passo sono gli esami mirati: dosaggio della vitamina B12, emocromo e ferritina per il ferro, ormoni tiroidei (TSH in primis). In alcuni casi si aggiunge l’acido metilmalonico per capire meglio la B12. Il punto chiave: questi esami non si fanno “perché ho qualche capello bianco”, ma perché i capelli si sommano ad altri campanelli d’allarme.

Cosa fare (e cosa evitare) se vi state ingrigendo prima del dovuto

Prima di correre in farmacia o prenotare una batteria di esami, può aiutare uno schema molto semplice di auto-osservazione:

- Quanti anni avete e quanta parte della chioma è bianca?

- In famiglia com’è andata con i capelli?

- Il cambiamento è graduale o netto, con chiazze o ciocche isolate?

- Avete sintomi generali nuovi (stanchezza, formicolii, calo di resistenza, freddo costante)?

- Fumate, dormite poco, mangiate di corsa e male?

Se alle domande sull’età e sulla familiarità rispondete “sì, è un copione di famiglia” e state bene, potete interpretare i capelli bianchi come un promemoria per rivedere lo stile di vita più che come un allarme medico. Vale comunque la pena di lavorare su fumo, dieta e stress: non per far tornare scuri i capelli, ma per proteggere cuore, cervello e pelle.

Se invece riconoscete uno o più sintomi tra quelli descritti, c’è caduta rapida dei capelli o una ciocca bianca nuova con pelle diversa sotto, il passo successivo è parlare con il medico di base o con un dermatologo. Sarà lui a decidere quali esami servono davvero.