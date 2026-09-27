Leopardato, zebrato e cavallino? Uno di tutti per favore! 6 look animalier a cui ispirarsi per i prossimi look autunnali

Se una cosa è certa, è che il ritorno dell’animalier è uno dei segni più inequivocabili dell’arrivo dell’autunno e, con lui, della nuova stagione fashion.

Se in estate la stampa animale va momentaneamente in letargo - gioco di parole più che voluto -, con il primo cadere delle foglie dagli alberi, è pronta a risvegliarsi giusto in tempo per i nostri incredibili fall looks.

E, se il leopardato è stato il primo a dare il via a quella che sarebbe poi diventata una vera e propria animalier mania, a oggi non esistono più limiti in materia: cavallino, zebrato, tigrato, ghepardato, muccato e chi più ne ha, più ne metta, le animal print non hanno intenzione di fermarsi. E perché dovrebbero? Noi le amiamo così tanto!

Ma la vera domanda è: come sfoggiarle e indossarle per la FW 2026? A questo quesito esiste una sola risposta.

Prendendo ispirazione da chi ama l’animalier tanto quanto noi, ovviamente! Ossia le trendsetter di Instagram con le loro mise tutte da copiare e reinterpretare, per un autunno all’insegna dei trend & tendenze animalier più in voga del momento.

Come indossare l'animalier in autunno: snake print

Se la snake print è sempre stata simbolo di un’allure classy e minimal, nel 2026 cambia pelle e acquisisce una piega decisamente più bohémien e western, declinandosi su pantaloni, giacche e, soprattutto, camicie ricche di ruches, pizzi, colletti importanti e volumi romantici.

Come indossare l'animalier in autunno: zebra print

Per quanto riguarda la zebra print, invece, l’autunno 2026 ha deciso che appartiene al bottom. Gonna o pantalone, l’importante è uscire dagli schemi e abbinarla a colori shocking e bold, per un contrasto in pieno stile Y2K.

Come indossare l'animalier in autunno: leopard print

Preparatevi a ritirare fuori dall’armadio il vostro trench di Ganni, perché anche quest’anno la leopard print conquista i capispalla. Giacche, trench, cappotti, impermeabili o bomber: il leopardato si prepara a dare quel je ne sais quoi a tutti i vostri outfit, trasformando anche il look più semplice in una mise wild e cool.

Come indossare l'animalier in autunno: deer print

Si prospetta essere un altro grande anno per la deer print. E qui non si fanno distinzioni: dagli abiti alle scarpe, la stampa cerbiatto si prepara a conquistare indistintamente ogni item del guardaroba, trasformandosi, a seconda della scelta dell’outfit, da stampa boho, a stampa chic & glam, abbracciando anche lo stile indie sleaze con sneakers e bomber.

Come indossare l'animalier in autunno: cavallino (o dalmatian print)

Il cavallino, dal canto suo, è una delle stampe più versatili fra tutte le animal print: dalla declinazione grintosa e iper riconoscibile sulle cinture western, fino a borse a spalla e zoccoli, riesce a passare con disinvoltura da un’allure boho a uno stile più elegante, minimale e sofisticato, come dimostra questo outfit incredibilmente chic.

Come indossare l'animalier in autunno: cheetah print

Se siete stanche del “solito” leopardato, il ghepardato è un’ottima alternativa per mantenere la grinta di una stampa animalier, ma cambiare anche un po’ stile. Meno classico - ma con la stessa palette colori - della leopard print, dona un tocco di freschezza e novità ai nostri fit, rendendoli più boho e inaspettatamente interessanti.