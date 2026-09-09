Non è l'ennesimo caffè al volo il vero segreto di Amal Clooney, ma una colazione salata alle alghe e una prima ora senza telefono: ecco perché può cambiare anche le vostre mattine

A 48 anni Amal Clooney difende diritti umani nei tribunali internazionali, vola tra Londra, New York e l’Italia, cresce due gemelli e arriva in aula con una lucidità che pare inesauribile. Dietro questa tenuta da maratoneta mentale c’è una morning routine maniacale, molto meno glamour del tappeto rosso ma infinitamente più strategica.

Al centro c’è la famosa colazione di Amal: una zuppa calda di alghe e verdure, spesso affiancata da uova sode. Oltre a questo, una prima ora senza telefono e senza notifiche, pensata per sfruttare la biochimica del risveglio e non farsi travolgere dall’agenda. Vi raccontiamo l’abitudine chiave da copiare, adattandola a una mattina italiana normale, fatta di mezzi pubblici e call su Teams.

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La prima ora della giornata di Amal Clooney: ecco cosa fa e perché dovremmo copiarla

Nei primi 60 minuti dopo il risveglio il cervello attraversa un naturale picco di cortisolo, l’ormone che ci aiuta ad attivarci. Diversi studi sul sonno mostrano che sovraccaricare questa finestra con email, notifiche e allarmi ripetuti aumenta lo stress e peggiora la capacità decisionale per il resto della giornata.

Amal protegge con cura questo spazio: niente dispacci legali prima delle otto, niente immersione immediata nelle crisi internazionali. Prima vengono luce naturale, idratazione, colazione salata e una chiara definizione delle priorità. È una gestione quasi “tecnica” della propria energia mentale, non una fissazione wellness.

Per voi il principio è lo stesso: i primi 20 minuti senza smartphone, una tazza d’acqua (anche tiepida) e qualche minuto alla finestra o sul balcone bastano per dare al corpo il segnale che la giornata è iniziata, senza mandarlo subito in allarme digitale.

La colazione Amal Clooney: zuppa di alghe + uova

La vera particolarità della morning routine di Amal è la scelta di una colazione salata molto lontana dal nostro cappuccino e brioche. Al mattino predilige una zuppa calda di alghe in stile coreano, preparata dalla chef italiana Viviana Frizzi: alghe reidratate in un brodo di verdure crude frullate (sedano, cetriolo, mela, a volte zenzero), da completare con uno o due uova sode.

Il risultato è un piatto leggero, quasi privo di zuccheri, ma ricchissimo di micronutrienti. Le alghe marine contengono iodio, ferro, calcio, aminoacidi, molte fibre e sostanze che supportano la produzione di collagene. Diversi nutrizionisti sottolineano come questo mix aiuti la tiroide, combatta la stanchezza e sostenga la salute di pelle e capelli.

C’è anche un tema glicemia: una colazione a base di proteine e grassi buoni, con poche calorie ma tanta fibra, tiene stabile lo zucchero nel sangue e limita il classico crollo di energia a metà mattina. Secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, un apporto regolare di pesce e di grassi ricchi di Omega‑3 è collegato a una migliore salute cardiovascolare e cerebrale. La zuppa di alghe di Amal si inserisce perfettamente in questo quadro “mediterraneo” leggero, che nel resto della giornata prevede pesce spesso anche due volte, molte verdure e cereali integrali.

La buona notizia: non serve avere una chef personale per provarci. Potete usare alghe essiccate per uso alimentare (wakame o nori, ad esempio), reidratarle in un brodo di verdure italianissime, magari preparato la sera prima con sedano, carota, cipolla e un pezzetto di mela. Al mattino scaldate, aggiungete le alghe e, se vi va, un uovo sodo già pronto dal frigo.

Come fare proprie le abitudini di Amal Clooney

Se l’idea di una zuppa alle sette del mattino vi sembra un film di fantascienza, si può arrivarci per gradi. Prima settimana: niente scroll in bagno, solo acqua, luce e un piccolo gesto salato, come pane integrale con uovo o ricotta. Seconda settimana: aggiungete una tazza di brodo di verdure con qualche fiocco di alghe. Dalla terza settimana, se vi piace, potete passare alla vera e propria zuppa.

La struttura della prima ora può seguire lo schema “alla Amal” ma adattato:

minuti 0‑20: vuoto digitale, idratazione, luce naturale, due respiri profondi prima di parlare con chiunque;

minuti 20‑40: colazione salata antinfiammatoria (zuppa di alghe e uova, oppure alghe su pane integrale con avocado, o ancora omelette con verdure e fiocchi di alga);

minuti 40‑60: una breve micro‑pianificazione. Tre righe scritte a mano con le vostre priorità assolute del giorno, niente lista infinita.

Questo ultimo gesto è l’altra arma segreta. La scrittura manuale obbliga a selezionare, fissa gli obiettivi nella memoria motoria e abbassa l’ansia da agenda infinita. Immaginate la vostra pagina come farebbe Amal: un punto per il lavoro “big deal” della giornata, uno per la cura del corpo (anche solo 20 minuti di camminata veloce o Pilates, come fa lei tre‑quattro volte a settimana), uno per la sfera personale o familiare.

Se avete solo dieci minuti totali, concentratevi su tre cose: niente telefono appena svegli, un elemento proteico salato già pronto (uovo sodo, yogurt greco con semi, formaggio magro), una frase con la vostra priorità scritta su un post‑it. Non è la versione cinematografica della morning routine di Amal Clooney, ma è il modo più realistico per portare a casa la sua abitudine chiave: proteggere la prima ora, nutrire il cervello e arrivare alla riunione delle nove con lo stesso sangue freddo con cui lei entra in tribunale.