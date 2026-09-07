George e Amal Clooney ripetono da anni di non aver mai litigato in 11 anni di matrimonio. Favola irraggiungibile o manuale pratico di gestione della coppia?

In un'intervista del 2025 alla giornalista Gayle King, George Clooney ha ribadito con il suo mezzo sorriso che lui e Amal, sposati dal 2014, non hanno mai avuto una discussione. Non un piatto sbattuto, niente porte sbattute, nessun dramma su chi deve scegliere il ristorante o svuotare la lavastoviglie.

L'affermazione è talmente estrema da far sorridere persino i loro amici: un cugino, racconta l'attore, ogni volta salta i convenevoli e chiede solo se abbiano finalmente litigato. In Italia siamo cresciuti con il proverbio secondo cui "l'amore non è bello se non è litigarello": eppure la coppia più osservata di Hollywood sembra vivere benissimo senza neanche un battibecco.

Il matrimonio senza litigi che fa impazzire amici e parenti

George e Amal Clooney si conoscono nel 2013, si sposano a Venezia nel 2014 e oggi festeggiano oltre undici anni insieme, due gemelli di nove anni, Ella e Alexander, e una fama globale. In mezzo, se diamo retta a lui, zero litigi. Lui stesso ammette che gli amici sono un po' esasperati: "Tutti si arrabbiano quando lo dico", ha raccontato, spiegando che con Amal cercano addirittura un pretesto per confrontarsi animatamente, ma non ci riescono.

Parte del trucco è l'ambiente che si sono costruiti. Dal 2021 vivono soprattutto in Provenza, nella tenuta Domaine du Canadel, a Brignoles: vigneti, una villa del Settecento, il sindaco che protegge gelosamente la loro privacy. I gemelli frequentano una scuola bilingue vicino ad Aix-en-Provence, lontani dai paparazzi di Los Angeles. Una trentina abbondante di persone tra staff domestico e sicurezza tiene a bada la logistica quotidiana: niente liti su chi passa l'aspirapolvere o fa la spesa all'ultimo minuto.

In più, il denaro non è un problema: tra film, regia, pubblicità e la vendita di un marchio di tequila, la famiglia Clooney dispone di un patrimonio notevole. Meno preoccupazioni materiali significa anche meno terreno fertile per discussioni su conti in rosso e bollette in sospeso.

Il loro segreto dichiarato: rispetto, fortuna e zero energie sprecate

Quando gli chiedono il segreto di questo matrimonio senza litigi, George Clooney risponde in modo sorprendentemente semplice. Parla di rispetto e di gentilezza quotidiana, quasi banale sulla carta, difficilissima nella pratica. Racconta che con Amal non c'è mai stato cinismo, nessuno dei due si è messo sulla difensiva in attesa che l'altro sbagliasse. Amal, dal canto suo, minimizza: sostiene che è "per il novantanove per cento fortuna" aver incontrato la persona giusta nel momento giusto.

Con l'età, dice Clooney, si smette di voler avere ragione su tutto. Se Amal vuole il muro del salotto rosso invece che bianco, lui lo lascia rosso. Se lei non è tranquilla quando lui va in moto, lui parcheggia la moto in garage e chiude il discorso. Non è sottomissione, ma scelta consapevole di non sprecare energie su dettagli irrilevanti rispetto alla serenità della coppia.

Più volte ha definito il matrimonio con Amal "la cosa più facile delle nostre vite". Facile non perché manchino impegni o responsabilità: tra processi internazionali, la Fondazione per la Giustizia e set cinematografici, il loro calendario è pienissimo. Proprio per questo, però, la casa in Provenza diventa il rifugio dove nessuno deve dimostrare nulla, ma solo sostenere l'altro.

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È davvero sano non litigare mai? Cosa possiamo copiare da George e Amal Clooney

Gli psicologi ricordano che l'assenza totale di litigi, nelle coppie comuni, può anche essere un campanello d'allarme. Diversi studi di psicologia delle relazioni pubblicati su riviste internazionali e le ricerche di John Gottman, psicologo dell'Università di Washington, mostrano che non conta quante volte si discute, ma come. Il conflitto gestito con rispetto e ascolto, senza umiliazioni, tende a rafforzare il legame nel lungo periodo.

I Clooney sembrano un'eccezione statistica, più che un obiettivo realistico. Si sono incontrati quando lui aveva già passato i cinquant'anni e lei era una professionista affermata: niente drammi adolescenti, niente convivenze improvvisate in monolocali stretti. Hanno risorse economiche quasi illimitate, un luogo isolato in campagna, assistenza domestica. Molte cause classiche di conflitto di coppia - soldi, gestione della casa, stress lavorativo - per loro semplicemente non esistono.

Quello che però possiamo copiare, senza ansie da perfezione, sono alcune abitudini "alla Clooney". Per esempio: scegliere le battaglie, evitando di trasformare in guerra ogni dettaglio. Vietarsi il sarcasmo costante e proteggere spazi di tempo solo per la coppia. Non mettere in piazza i conflitti davanti ai figli o sui propri profili in rete, e dare per scontato che l'altro sia dalla nostra parte, non il nostro avversario.

La verità, forse, è che la storia d'amore "senza litigi" di George e Amal ci affascina proprio perché contraddice la nostra esperienza quotidiana, piena di compromessi e discussioni minuscole. Funziona come favola contemporanea tra i vigneti della Provenza, ma non è un metro per giudicare le nostre relazioni. Può però ricordarci che, anche senza diventare perfetti, si può litigare un po' meno e volersi un po' più bene.