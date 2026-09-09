Il nostro proposito per settembre? Aggiungere un nuovo paio di ballerine al guardaroba.

Se per anni le ballerine sono sparite dai nostri radar - considerate scarpe troppo “datate” e decisamente troppo anni Duemila - con il revival Y2K e l’esplosione delle tendenze balletcore sono tornate in piena potenza a conquistare i nostri feed, così come i nostri guardaroba.

In poco tempo, infatti, le flat shoes si sono trasformate da calzature fuori moda e old school nelle scarpe in trend per eccellenza: trasversali, versatili e ideali per accompagnarci da look daily a look by night, senza distinzione.

Nuove proposte, che spaziano dalle silhouette a mandorla a quelle squadrate, passando per varianti in raso, a rete, in pelle o in camoscio si sono aggiunte ai modelli che già conoscevamo, arricchendo stagione dopo stagione il plateau delle nostre possibilità.

Tanto che a oggi, parlare di ballerine non significa più limitarsi a un’unica (sebbene intramontabile) interpretazione, ma a un universo ricco di contaminazioni, proposte stilistiche e design accattivanti.

Il risultato? Un’infinita varietà fra cui scegliere, per adattare la ballerina al nostro stile, al nostro look e, perché no, anche al nostro mood.



Ma non solo: da scarpa puramente primaverile ed estiva, la ballerina si è reinventata anche per le stagioni più fredde, con modelli e styling che la rendono perfetta anche in autunno e inverno.

Così, da accessorio ideale per completare le nostre mise di fine agosto si posiziona anche come compagna inseparabile degli outfit di inizio (e fine) settembre, fra jeans, pantaloni animalier e futuri look preppy che prediligono la ballerina al posto del solito mocassino.

D’altronde, esiste un modo migliore per rituffarsi nell’autunno se non con un paio di ballerine nuove di zecca? Noi crediamo di no.



Nuova stagione, nuove ballerine: i modelli dell’autunno 2026 da comprare asap

Ballerine in raso COS

Credits: cos.com

Ballerine in pelle con laccetto SÉZANE

Credits: sezane.com

Ballerine con laccetti & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Ballerine in pelle MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Ballerine con borchie e cinturino STEVE MADDEN

Credits: courtesy of press office

Ballerina a punta ZARA

Credits: zara.com

Ballerina in raso con cinturino BERSHKA

Credits: bershka.com

Ballerina sportiva STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Ballerina in camoscio PARFOIS

Credits: parfois.com

Ballerina con borchie e cinturini MANGO

Credits: mango.com

Ballerina animalier H&M

Credits: hm.com