Per iniziare l'autunno con il piede giusto, ci vuole un nuovo paio di ballerine! Ecco i modelli di cui innamorarsi all’istante
Se per anni le ballerine sono sparite dai nostri radar - considerate scarpe troppo “datate” e decisamente troppo anni Duemila - con il revival Y2K e l’esplosione delle tendenze balletcore sono tornate in piena potenza a conquistare i nostri feed, così come i nostri guardaroba.
In poco tempo, infatti, le flat shoes si sono trasformate da calzature fuori moda e old school nelle scarpe in trend per eccellenza: trasversali, versatili e ideali per accompagnarci da look daily a look by night, senza distinzione.
Nuove proposte, che spaziano dalle silhouette a mandorla a quelle squadrate, passando per varianti in raso, a rete, in pelle o in camoscio si sono aggiunte ai modelli che già conoscevamo, arricchendo stagione dopo stagione il plateau delle nostre possibilità.
Tanto che a oggi, parlare di ballerine non significa più limitarsi a un’unica (sebbene intramontabile) interpretazione, ma a un universo ricco di contaminazioni, proposte stilistiche e design accattivanti.
Il risultato? Un’infinita varietà fra cui scegliere, per adattare la ballerina al nostro stile, al nostro look e, perché no, anche al nostro mood.
Ma non solo: da scarpa puramente primaverile ed estiva, la ballerina si è reinventata anche per le stagioni più fredde, con modelli e styling che la rendono perfetta anche in autunno e inverno.
Così, da accessorio ideale per completare le nostre mise di fine agosto si posiziona anche come compagna inseparabile degli outfit di inizio (e fine) settembre, fra jeans, pantaloni animalier e futuri look preppy che prediligono la ballerina al posto del solito mocassino.
D’altronde, esiste un modo migliore per rituffarsi nell’autunno se non con un paio di ballerine nuove di zecca? Noi crediamo di no.
Nuova stagione, nuove ballerine: i modelli dell’autunno 2026 da comprare asap
Ballerine in raso COS
Credits: cos.com
Ballerine in pelle con laccetto SÉZANE
Credits: sezane.com
Ballerine con laccetti & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Ballerine in pelle MASSIMO DUTTI
Credits: massimodutti.com
Ballerine con borchie e cinturino STEVE MADDEN
Credits: courtesy of press office
Ballerina a punta ZARA
Credits: zara.com
Ballerina in raso con cinturino BERSHKA
Credits: bershka.com
Ballerina sportiva STRADIVARIUS
Credits: stradivarius.com
Ballerina in camoscio PARFOIS
Credits: parfois.com
Ballerina con borchie e cinturini MANGO
Credits: mango.com
Ballerina animalier H&M
Credits: hm.com
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