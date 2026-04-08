Secondo la psicologia, usare carta e penna piuttosto che dispositivi, svela un numero sorprendente di aspetti relativi al processo decisionale

Sala riunioni, tutti con il laptop aperto, le notifiche che lampeggiano. E poi voi, che tirate fuori il quaderno con la copertina un po’ rovinata e una penna che scrive davvero nero. Qualcuno vi guarda come si guarderebbe un giradischi in un Apple Store: carino, ma… perché?

La risposta, spoiler, non è che siete allergici al progresso. La psicologia vi descriverebbe più come una certa categoria di decisori lucidi e selettivi, con un cervello che, quando prende in mano la penna, si accende in modo diverso rispetto alla tastiera. E questo dice parecchio su come gestite scelte, tecnologia e persino relazioni.

Quando la penna accende il cervello più del PC

Uno studio del 2025 pubblicato su Frontiers in Psychology ha messo studenti davanti a due compiti: scrivere a mano con una penna digitale oppure digitare su una tastiera. Nel frattempo, un casco con 256 sensori EEG monitorava l’attività cerebrale.

Risultato: con la scrittura a mano si attiva una rete molto più vasta di aree legate a movimento, visione, memoria e apprendimento. Digitare, al confronto, è un karaoke monotono per il cervello: meno connessioni, meno coinvolgimento. Gli esperti hanno spiegato che il gesto di tracciare le lettere, coordinando dita, occhi e spazio sul foglio, è cognitivamente molto più ricco che premere sempre gli stessi tasti.

Altri studi hanno aggiunto un altro tassello: chi prende appunti a mano, pur scrivendo meno parole, comprende meglio e ricorda di più. Perché? Per fare in tempo deve selezionare, parafrasare, decidere cosa conta. Non può trascrivere tutto in stile verbatim come con il laptop. È ciò che gli psicologi chiamano “deep encoding”: non state solo registrando l’informazione, la state già rielaborando.

Se preferite il quaderno, quindi, non è solo una questione estetica. State scegliendo il formato che costringe il vostro cervello a fare un lavoro più profondo.

Scrivere a mano invece che al computer: cosa dice del vostro modo di decidere

Qui entrano in scena due stili decisionali: i maximiser e i satisficer. I primi vogliono sempre l’opzione perfetta: confrontano tutte le app, tutti i device, tutte le funzioni. I secondi decidono in anticipo cosa per loro è “abbastanza buono”, trovano qualcosa che soddisfa quei criteri e smettono di cercare.

Controintuitivo ma vero: i satisficer sono in media più soddisfatti delle proprie scelte, rimuginano meno e consumano meno energia mentale. Se continuate a usare carta e penna pur sapendo che esistono almeno quattro app “migliori” per prendere appunti, probabilmente ragionate così: questo strumento funziona per me, non vedo perché cambiarlo ogni tre mesi.

La vostra preferenza non parla solo di nostalgia analogica; racconta una mente che valuta la tecnologia sulla base dell’efficacia personale, non dell’hype. E che sa dire “basta così” invece di inseguire l’ennesimo upgrade.

Il profilo psicologico di chi resta fedele a carta e penna

Primo tratto: valutate le tecnologie in base a quanto vi fanno lavorare meglio, non in base a quante ce ne sono. Mentre il collega passa il weekend a esportare le note da un’app all’altra, voi aprite il taccuino e avete già finito di pensare.

Secondo: avete una certa tolleranza per il disagio utile. Scrivere a mano è più lento, vi fa male il polso, la calligrafia a fine giornata è oggettivamente discutibile. Ma accettate la fatica perché in cambio ottenete chiarezza: vi obbliga a scegliere, a fare ordine, a stare davvero sulla pagina.

Terzo: proteggete la concentrazione. Il foglio non vi manda notifiche, non vi invita a controllare “solo un attimo” la mail. In un’epoca di cognitive offloading, in cui al telefono delegate memorie, percorsi, compleanni, la scelta di scrivere a mano tiene il cervello “dentro al processo” invece di metterlo in outsourcing.

Quarto: questo stile si riflette spesso altrove. Chi è satisficer con il quaderno tende a esserlo anche con il guardaroba (meno shopping compulsivo), con il lavoro (meno ossessione per il “posto perfetto”) e con le relazioni. Non passate la cena a chiedervi se il partner ideale non sia a due swipe di distanza, ma investite in ciò che già funziona.

Non è nostalgia: è identità (e un po’ di igiene mentale)

Un quaderno pieno di appunti, liste, scarabocchi non è solo uno strumento: è un archivio di identità. Gli psicologi della memoria autobiografica ricordano che gli oggetti fisici aiutano ad ancorare i ricordi più di file sparsi in cartelle che non riaprirete mai.

Forse conservate ancora il diario del liceo o il taccuino del primo stage. Quelle pagine vi danno una linea narrativa: chi eravate, cosa volevate, come siete cambiate. È lo stesso motivo per cui il journaling funziona tanto bene come pratica di auto-riflessione: vi costringe a mettere per iscritto ciò che altrimenti rimarrebbe un pensiero fumoso in testa.

Questo non significa che la tastiera sia il nemico. Per chi ha difficoltà grafo-motorie o disturbi specifici dell’apprendimento, il digitale è una liberazione, non un problema. E per testi lunghi, collaborativi, che richiedono revisioni infinite, il PC è semplicemente più efficiente.

Come usare questa consapevolezza nella vita di tutti i giorni

La mossa più elegante è smettere di pensare in termini di “carta vs schermo” e ragionare in termini di funzione. Carta per pensare, digitale per archiviare: brainstorming, piani della settimana, decisioni difficili sul quaderno; versioni finali, condivisione e ricerca rapida sul computer.

Se vi va di sperimentare, provate il “notebook test”: per sette giorni, tutte le decisioni che vi stressano (dal cambio di lavoro alla ristrutturazione di casa) passano prima da una pagina scritta a mano. Guardate cosa succede alla vostra chiarezza mentale e a quanto tempo perdete in confronti infiniti.

E la prossima volta che entrerete in una riunione piena di laptop, aprite il quaderno senza sentirvi fuori luogo. Non state rifiutando la tecnologia. State dicendo, molto tranquillamente, che avete già trovato qualcosa che funziona. E che preferite usare il cervello per ciò che scrivete, non per scegliere l’ennesima app in cui scriverlo.