Bruciore di stomaco appena vi sdraiate o pancia gonfia al risveglio? Con pochi accorgimenti serali potete aiutare l'intestino a lavorare in pace anche mentre dormite.

Secondo i dati di molte indagini sulle abitudini alimentari degli italiani, una gran parte delle cene si consuma tra le 20.30 e le 21.30, spesso davanti alla tv. Poi ci si sposta sul divano e arrivano bruciore, senso di peso, rigurgito acido. La mattina la pancia sembra un palloncino, anche se a pranzo eravate stati attentissimi.

Non è solo colpa della pizza del venerdì: durante la notte l'attività dello stomaco e dell'intestino rallenta. Lo sfintere che separa esofago e stomaco si rilassa, il cibo resta più a lungo dove può fermentare e risalire. La buona notizia è che non serve cenare alle 18 per evitare tutto questo: bastano alcune abitudini serali mirate, suggerite dai dietisti, da mettere in pratica già stasera.

Cosa succede alla digestione mentre dormite

Durante il sonno il vostro apparato gastrointestinale entra in modalità risparmio energetico. Le contrazioni che spingono il cibo lungo l'intestino rallentano, lo stomaco lavora più lentamente e anche l'esofago si contrae meno spesso.

Come spiegano i materiali divulgativi dell'Istituto Superiore di Sanità, il reflusso gastroesofageo di solito peggiora in posizione sdraiata. Lo sfintere tra esofago e stomaco tende a rilassarsi e gli acidi risalgono con più facilità.

Nel frattempo il **microbiota intestinale** continua a fare il suo lavoro: fermenta le fibre che non riuscite a digerire da sole. Questo processo è utilissimo, ma produce gas. Se avete cenato tardi e tanto, o con molte verdure crude e legumi, quella produzione aumenta. Il mattino dopo vi svegliate gonfi come se aveste passato la notte a fare aperitivi.

Diversi studi pubblicati su riviste di gastroenterologia mostrano che intestino e batteri seguono un vero **ritmo circadiano**. Di notte l'attività si abbassa, come se l'intestino si aspettasse di poter riposare. Quando invece concentrate una grossa quota delle calorie dopo le 21, soprattutto in periodi di forte stress, aumentano il rischio di disturbi intestinali. La flora batterica risulta meno varia e meno resiliente.

Le 5 abitudini serali che aiutano a digerire meglio

La logica è semplice: assecondare il lavoro dell'apparato digerente, invece di ostacolarlo. Queste cinque abitudini sono realistiche anche per chi torna tardi dal lavoro e ama la classica cena italiana in compagnia.

1. Finire di cenare almeno 2-3 ore prima di coricarvi

Questo dà allo stomaco il tempo di svuotarsi parzialmente prima che vi sdraiate. In questo intervallo lo sfintere tra esofago e stomaco lavora meglio e gli acidi restano al loro posto. Idealmente, se andate a letto verso le 23.30, cercate di concludere la cena entro le 21; se sapete che sarà impossibile, alleggerite porzioni e condimenti.

2. Restare in posizione eretta e fare una passeggiata leggera

Subito dopo cena, il nemico non è solo il tiramisù, ma la posizione orizzontale. Restare seduti con la schiena dritta o fare 10-20 minuti di camminata attiva le contrazioni dell'intestino e aiuta gas e contenuti a scorrere. Anche salire le scale di casa a passo tranquillo è meglio del tuffo immediato sul divano.

3. Scegliere verdure cotte e fibre “gentili” la sera

Le grandi insalatone crude con cavolo, carote, ceci e magari mais sono ottime a pranzo, ma la sera rischiano di trasformarsi in una fabbrica di gas. La cottura ammorbidisce le fibre e le rende più tollerabili per l'intestino. Meglio quindi minestroni, vellutate di verdure, contorni di zucchine, finocchi, carote cotte al vapore o al forno, conditi con olio extravergine ma senza esagerare.

4. Provare la respirazione diaframmatica dopo cena

La respirazione profonda che coinvolge il diaframma stimola il sistema nervoso parasimpatico, quello della “calma” che favorisce la digestione. Sedetevi comodi, mettete una mano sul petto e una sulla pancia. Inspirate lentamente dal naso gonfiando l'addome, poi espirate piano come se doveste spegnere una candela. Tre-cinque minuti così possono ridurre tensione, crampi e quella sensazione di nodo allo stomaco.

5. Evitare pasti serali troppo tardi e troppo abbondanti

Se arrivate a casa alle 22 affamate e mangiate come se fosse Natale, l'intestino non fa in tempo a gestire il carico prima del sonno. Studi osservazionali suggeriscono che chi consuma più del 25% delle calorie quotidiane dopo le 21, specialmente sotto stress, riferisce più disturbi intestinali e ha un **microbiota** meno vario. Per proteggervi, organizzate uno spuntino pomeridiano completo e, la sera, puntate su una porzione normale di primo o secondo con verdure cotte, evitando bis e fritti.

Piccoli extra utili e quando sentire il medico

Infine, aiutano anche le buone abitudini di base: masticare con calma, evitare alcol e caffè a tarda sera, puntare a 7-9 ore di sonno regolare. Se però il dolore è intenso o ricorrente, compaiono sangue nelle feci, nausea o calo di peso, sentite subito il medico.